नए साल के जश्न के बीच बड़ा धमाका! कम से कम 40 की मौत, बार में पार्टी कर रहे 100 से ज्यादा लोग जले जिंदा

नए साल की रात स्विट्जरलैंड के क्रैंस मोंटाना शहर में एक बार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है। स्विस पुलिस के अनुसार, धमाका लग्ज़री अल्पाइन स्की रिज़ॉर्ट के अंदर स्थित ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ नाम के बार में...

Switzerland Blast : नए साल की रात स्विट्जरलैंड के क्रैंस मोंटाना शहर में एक बार में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर है। स्विस पुलिस के अनुसार, धमाका लग्ज़री अल्पाइन स्की रिज़ॉर्ट के अंदर स्थित ‘ले कॉन्स्टेलेशन’ नाम के बार में हुआ। धमाके के तुरंत बाद बार में आग लग गई, जिसमें कई लोग फंसकर झुलस गए।



धमाका किस समय और कैसे हुआ

स्विस मीडिया के मुताबिक, धमाका देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। इस बार की क्षमता 400 लोगों की है, लेकिन धमाके के समय लगभग 100 लोग मौजूद थे। पुलिस प्रवक्ता गेटन लैथियन ने बताया कि धमाके की अज्ञात वजह अभी तक सामने नहीं आई है।



बार में पार्टी चल रही थी और लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। धमाके और आग के कारण वहां चीख-पुकार मच गई और लोग बाहर भागने लगे। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में जारी तस्वीरों और वीडियो में देखा गया है कि धमाके के बाद बार की बिल्डिंग आग की लपटों में घिर गई।

यह भी पढ़े : BJP विधायक का निधन, बीच मीटिंग आया हार्ट अटैक, एक दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन; राजनीतिक गलियारों में शोक!



पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई

स्विस पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया और आपातकालीन सेवाओं को मौके पर बुलाया। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। धमाके की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। स्विस मीडिया और पुलिस ने आगाह किया है कि अब भी खतरा बरकरार हो सकता है, इसलिए आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं।



