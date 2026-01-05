UP में नेशनल हाइवे पर भीषण हादसा, पिता-दो बेटों की मौके पर दर्दनाक मौत, ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर

Main Menu

Edited By Purnima Singh,Updated: 05 Jan, 2026 12:31 PM

उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर शाम एक डंपर (ट्रक) की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी ....

इटावा (अरवीन कुमार) : उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के जसवंतनगर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर रविवार देर शाम एक डंपर (ट्रक) की चपेट में आने से मोटर साइकिल सवार पिता और उसके दो बेटों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। जसवंत नगर थाना के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) कमल भाटी ने बताया कि आगरा-इटावा राष्ट्रीय राज मार्ग 19 पर जमुना बाग के निकट रविवार की देर शाम करीब 7:30 बजे विनीत कुमार अपने दो बेटों के साथ मोटर साइकिल से एक कार्यक्रम मे शामिल होने जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। 

भाटी ने बताया कि उधर से गुजर रहे राहगीरों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को निकटवर्ती सीएचसी अस्पताल जसवंत नगर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने फिरोजाबाद के नगला खंडर थाना क्षेत्र के कौरारी खेड़ा निवासी विनीत कुमार (40) एवं उनके दो बेटों मोहित (10) और निशांत (आठ) को मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिये भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जा रही है।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर याद करते हुए सोमवार को कहा कि राम भक्तों और संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी सत्ता का बलिदान करने वाले सिंह का कार्यकाल सुशासन, विकास और राष्ट्रवादी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा जाना जाएगा। आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की 94वीं जयंती के अवसर पर यहां आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कहा कि जब उनकी सत्ता को अस्थिर करने की कोशिश की गयी और राम जन्मभूमि आंदोलन चरम की ओर बढ़ा तो सिंह ने राम भक्तों और संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए प्रभु श्री राम के प्रति अपनी सत्ता का बलिदान देने में कोई संकोच नहीं किया ... पढ़ें पूरी खबर ... 
 

