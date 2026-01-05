Main Menu

नए साल में फैंस का टूटा दिल! फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता का निधन, जानें कैसे हुई मौत.... शोक में डूबी पूरी इंडस्ट्री

Edited By Purnima Singh,Updated: 05 Jan, 2026 07:19 PM

kannan pattambi passes away

मलयालम सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आई है। अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके बड़े भाई, अभिनेता-निर्देशक मेजर रवि ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कन्नन पट्टाम्बी...

UP Desk : मलयालम सिनेमा से एक दुखद खबर सामने आई है। अभिनेता और प्रोडक्शन कंट्रोलर कन्नन पट्टाम्बी का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके बड़े भाई, अभिनेता-निर्देशक मेजर रवि ने सोशल मीडिया के जरिए उनके निधन की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि कन्नन पट्टाम्बी का अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे पट्टाम्बी के न्यांगत्तिरी स्थित उनके आवास परिसर में किया जाएगा। मेजर रवि ने भावुक संदेश में अपने छोटे भाई के काम, समर्पण और फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को याद किया।

व्यवहार और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे एक्टर 
कन्नन पट्टाम्बी अपने पेशेवर व्यवहार और विनम्र स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने सिनेमा में अभिनेता के साथ-साथ प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में भी अहम भूमिका निभाई। प्रोडक्शन कंट्रोलर के तौर पर उन्होंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक पूरा कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं अभिनेता के रूप में वे करीब 23 मलयालम फिल्मों में नजर आए और अपनी अलग पहचान बनाई।

फिल्मी करियर और उपलब्धियां 
उनकी प्रमुख फिल्मों में पुलिमुरुगन, ओडियन, 12th मैन, पट्टाम्बी अनंतभद्रम, वेट्टम और कीर्तिचक्र शामिल हैं। खास तौर पर पुलिमुरुगन को उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाता है, जिसे मलयालम सिनेमा की एक ऐतिहासिक और ब्लॉकबस्टर फिल्म माना जाता है। कन्नन पट्टाम्बी ने अपने करियर में कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और सुपरस्टार मोहनलाल के साथ भी स्क्रीन साझा की। भले ही वे अधिकतर सहायक भूमिकाओं में नजर आए, लेकिन हर फिल्म में उनकी अभिनय क्षमता की सराहना हुई। उनकी फिल्मोग्राफी में पुनरधिवासम, क्रेजी गोपालन, कंधार, तंत्र, मिशन 90 डेज़, कुरुक्षेत्र और किलिचुंडन माम्बाझम जैसी फिल्में भी शामिल हैं।

प्रोडक्शन में भी मिली सराहना 
अभिनय के अलावा प्रोडक्शन विभाग में भी उनका योगदान बेहद सराहा गया। उन्होंने मेजर रवि, शाजी कैलास, वी. के. प्रकाश, संतोष सिवन, के. जे. बोस और अनिल मेडायिल जैसे नामी फिल्मकारों के साथ काम किया और एक भरोसेमंद तथा जिम्मेदार टीम सदस्य के रूप में पहचान बनाई। 

कन्नन पट्टाम्बी की आखिरी फिल्म “रचेल” जल्द ही रिलीज होने वाली है। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री को गहरा आघात पहुंचा है। साथी कलाकारों और तकनीशियनों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी यादों को साझा किया है।

