Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • New Year 2026: नए साल पर नोएडा में जाम की बारिश! 2 दिन में 35 करोड़ की शराब बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

New Year 2026: नए साल पर नोएडा में जाम की बारिश! 2 दिन में 35 करोड़ की शराब बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

Edited By Anil Kapoor,Updated: 03 Jan, 2026 09:34 AM

new year 2026 noida s liquor sales of 35 crore in two days broke all records

Noida News: नववर्ष 2026 के मौके पर नोएडा में लोगों ने जश्न और जाम का पूरा मजा लिया। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को लगभग 35 करोड़ रुपए की शराब बेची गई, जबकि 4 लाख लीटर से अधिक शराब खरीदी गई। यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में कई...

Noida News: नववर्ष 2026 के मौके पर नोएडा में लोगों ने जश्न और जाम का पूरा मजा लिया। आबकारी विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 और 31 दिसंबर को लगभग 35 करोड़ रुपए की शराब बेची गई, जबकि 4 लाख लीटर से अधिक शराब खरीदी गई। यह आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में कई गुना अधिक है। आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि आम दिनों में नोएडा में शराब की बिक्री 7-8 करोड़ रुपए की होती है, वहीं वीकेंड पर यह लगभग 12 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। लेकिन नए साल के जश्न में बिक्री में अचानक भारी उछाल आया।

नए साल के जश्न में खूब छलके जाम
नए साल की खुशियों में नोएडा के लोग जाम का आनंद लेने में पीछे नहीं रहे। आबकारी अधिकारी ने कहा कि इस बार बिक्री पिछले वर्षों की तुलना में कई गुना बढ़ गई। दो दिन में बिकने वाली शराब ने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। गौतमबुद्ध नगर जिले में यह प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब बिक्री का रिकॉर्ड बन गया। आबकारी विभाग ने इस बढ़ती मांग को देखते हुए सभी आउटलेट्स पर कड़ी निगरानी रखी।

रिकॉर्ड बिक्री ने बढ़ाई तैयारियों की चुनौती
आबकारी विभाग ने नए साल के मौके पर शराब की बिक्री और लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी की थी। अधिकारी सुबोध कुमार ने कहा कि 35 करोड़ रुपए की बिक्री और चार लाख लीटर से अधिक शराब ने नए साल पर उत्सव के पूरे माहौल को और भव्य बना दिया। इस दौरान शराब की बिक्री न केवल मात्रा में बढ़ी, बल्कि नकदी के हिसाब से भी रिकॉर्ड बन गए।

नोएडा में शराब की मांग का ग्राफ
आबकारी विभाग के अनुसार इस साल नए साल पर बिक्री में जो बढ़ोतरी हुई है, वह पिछले कई सालों में कभी नहीं देखी गई।नोएडा के लोग नए साल के जश्न में बड़े पैमाने पर शराब खरीदने में पीछे नहीं रहे। इससे जिले में आबकारी विभाग की तैयारियों की भी परीक्षा हुई। अधिकारी ने कहा कि यह बिक्री रिकॉर्ड स्पष्ट कर देता है कि नववर्ष के अवसर पर नोएडा में शराब की मांग सबसे अधिक रहती है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!