'प्रेमी ने तंत्र-मंत्र से अपने वश में किया है...' तांत्रिक के पास ले गया मौसा, फिर झाड़-फूंक के नाम पर दोनों ने किया बारी-बारी रेप

Edited By Pooja Gill,Updated: 11 Jan, 2026 01:29 PM
Kanpur News: यूपी के कानपुर से एक इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां पर एक युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल, युवती का परिवार उसके मौसा के कहने पर एक तांत्रिक के पास लेकर गया था। वहां पर तंत्र-मंत्र की काट का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। उसके साथ मौसा और तांत्रिक ने मिलकर गैंगरेप किया।
अब जानिए पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, ये मामला सजेती थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहां की रहने वाली एक युवती करीब दो महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ घर से भाग गई थी। इसके बाद परिजन लंबे समय तक उसकी तलाश करते रहे। कुछ समय बाद युवती अपने घर वापस लौट आई। लौटने के बाद परिवार वालों ने आरोप लगाया कि युवती को लड़के वालों तंत्र-मंत्र से अपने वश में किया और फिर उसे घर से भगाया। इसी दौरान रिश्ते में युवती के मौसा लगने वाले व्यक्ति ने परिवार को तंत्र-मंत्र का हवाला देते हुए यह कहकर बहकाया कि तंत्र की काट तंत्र से ही होती है। इसके बाद वह परिवार को एक तांत्रिक के पास ले गया।
'झाड़-फूंक करने से वो ठीक हो जाएगी'
मौसा ने युवती के परिवार को बहला-फुसलाकर अपनी बातों में फंसाया। जिसके बाद वह परिवार को एक तांत्रिक के पास ले गया। परिजन युवती को लेकर घाटमपुर क्षेत्र में रहने वाले उस तांत्रिक के घर पहुंचे, जहां तांत्रिक ने झाड़-फूंक शुरू की। तांत्रिक ने कहा कि युवती पर युवक ने जादू-टोना कर रखा है, इसी वजह से वह उसके साथ चली गई थी और अगर फिर से गई तो कभी वापस नहीं आ पाएगी। उसने युवती के परिजनों को भरोसा दिलाया कि झाड़-फूंक करने से वो ठीक हो जाएगी।
बारी-बारी किया रेप
फिर उसे एक कमरे में ले गए और फिर तरह-तरह के बहाने बनाकर तांत्रिक और मौसा दोनों ने बारी-बारी उसके साथ रेप कर दिया। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो तांत्रिक ने कहा कि यह भी झाड़-फूंक की प्रक्रिया का हिस्सा है। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।