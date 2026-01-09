32 हजार सिपाही भर्ती में होमगार्ड की बल्ले-बल्ले! सरकार का बड़ा तोहफा, 3 साल की नौकरी वालों को मिलेगी बड़ी छूट; क्या आप भी हैं इस लिस्ट में?

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Jan, 2026 07:13 AM
Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2025 में पुलिस विभाग में बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। राज्य में सिपाही के कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में सरकार ने होमगार्ड के तौर पर काम कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। नए आदेश के तहत जिन उम्मीदवारों ने होमगार्ड की नौकरी कम से कम 3 साल पूरी कर ली है, उन्हें पुलिस भर्ती में उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।
32,679 पदों पर होगी सीधी भर्ती
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने बुधवार को इस भर्ती अभियान की घोषणा की थी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, यह भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों के लिए की जाएगी। कुल 32,679 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।
कब से कब तक कर सकते हैं आवेदन
इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जो 30 जनवरी 2026 तक चलेगी। उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले बोर्ड के पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य होगा। बिना OTR के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगी पूरी जानकारी
पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही किए जाएंगे। भर्ती से जुड़ी विस्तृत अधिसूचना वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसमें पात्रता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और शेड्यूल से जुड़ी सभी जानकारियां दी गई हैं।
60 हजार नियुक्तियों के बाद नई भर्ती
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि यह नई भर्ती, वर्ष 2025 की शुरुआत में सिपाही के 60,244 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जा रही है। सरकार का उद्देश्य पुलिस बल को मजबूत करना और युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देना है।
बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक का बयान
पुलिस भर्ती बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर जानकारी दी कि— “उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले OTR पंजीकरण अनिवार्य है।”