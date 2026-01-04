Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • साल 2026 का पहला तलाक! शादी के 14 साल बाद अलग हुआ ये पावर कपल, रिश्ता टूटने की वजह चौंका देगी....

साल 2026 का पहला तलाक! शादी के 14 साल बाद अलग हुआ ये पावर कपल, रिश्ता टूटने की वजह चौंका देगी....

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Jan, 2026 02:35 PM

jay bhanushali and mahhi vij s divorce

टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने आखिरकार अपने तलाक की पुष्टी कर दी है। दोनों ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले से कपल की 14 साल की शादी का अंत हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस मायूस हैं .....

UP Desk: टीवी इंडस्ट्री के फेमस कपल माही विज और जय भानुशाली ने आखिरकार अपने तलाक की पुष्टी कर दी है। दोनों ने आपसी सहमती से अलग होने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले से कपल की 14 साल की शादी का अंत हो गया। इस खबर के सामने आने के बाद उनके फैंस मायूस हैं, क्योंकि माही और जय को लंबे समय तक इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल कपल में से एक माना जाता रहा है। बता दें कि इस मजबूत और खुशहाल जोड़ी के अलगाव की खबरें लंबे समय से आ रहीं थीं। 

PunjabKesari

बच्चों को लेकर कह दी बड़ी बात 
जय भानुशाली ने तलाक का अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, 'हमने जीवन के इस कठिन सफर में अलग होने का फैसला किया है, फिर भी हम एक-दूसरे के प्रति श्रद्धा और सम्मान बनाए रखेंगे। शांति, विकास, दयालुता और मानवता हमेशा से हमारे मार्गदर्शक मूल्य रहे हैं। अपने बच्चों तारा और खुशी-राजवीर के लिए हम बेस्ट माता-पिता, बेस्ट दोस्त बनने और उनके लिए जो भी सही है, वह करने की कोशिश कर रहे हैं।'

यह भी पढ़ें : हेडमास्टर ने मिड डे मील बनाने वाली महिला से की S/X की डिमांड, प्राइवेट पार्ट दिखाकर बोला- जो पति के साथ करती हो मेरे साथ..... VIDEO VIRAL 

'हम एक-दूसरे का सम्मान......'
जय और माही दोनों ने इस बारे में पोस्ट किया है और अलग होने की घोषणा की। एक्टर ने आगे लिखा, 'हालांकि, हम अलग-अलग रास्तों पर चल रहे हैं, इस कहानी में कोई अस्थिरता नहीं है और इस डिसीजन से कोई निगेटिविटी जुड़ी नहीं है। कोई भी निष्कर्ष निकलने से पहले, कृपया जान लें कि हम नाटक से ऊपर शांति को चुनते हैं। हम एक-दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे और हमेशा की तरह दोस्त बने रहेंगे। आपसी सम्मान के साथ, हम आगे बढ़ते हुए आपसे सम्मान, प्यार की कामना करते हैं।'

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!