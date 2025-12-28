4 साल के मासूम के हाथ लगी चाबी! अचानक स्टार्ट हुआ ट्रैक्टर, 2 कारों से टकराया—यूं बाल-बाल बचीं जिंदगियां

Edited By Anil Kapoor,Updated: 28 Dec, 2025 01:57 PM
Noida News: उत्तर प्रदेश के सेक्टर-24 इलाके में मंगलवार को एक हैरतअंगेज़ मामला सामने आया। दोपहर करीब दो बजे एक चार साल के बच्चे ने ड्राइवर सीट पर बैठकर गलती से ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया। ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर खड़ी एक बाइक और दो कारों से टकरा गया।
किस्मत रही कि कोई घायल नहीं हुआ
घटना के दौरान इलाके में मौजूद लोग और वाहन चालक डर गए, लेकिन सौभाग्य से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। हालांकि, ट्रैक्टर और टकराई गई वाहनें क्षतिग्रस्त हो गईं।
पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरु की
सेक्टर-24 थाने की पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंची और जांच की। पुलिस ने बताया कि घटना में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। इसके चलते ट्रैक्टर चालक को छोड़ा गया। अगर कोई शिकायत दर्ज कराता है, तो ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर संबंधित कार्रवाई की जाएगी।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
घटना के 3-4 वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। वीडियो में ट्रैक्टर को सड़क पर चलते और एक कार को पीछे से टक्कर मारते देखा जा सकता है। वीडियो में यह साफ नहीं दिख रहा कि ट्रैक्टर में कोई बैठा है, लेकिन यह घटना बच्चों की गलती के कारण हुई। कई लोग सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपील कर रहे हैं कि इसे समझदारी से देखें और मामले को शांतिपूर्वक सुलझाया जाए।
क्या कहना है पुलिस का?
पुलिस ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि बच्चे की इस गलती को लेकर अफवाहों में न आएं और वाहन मालिक और परिवार के प्रति संवेदनशील रहें।