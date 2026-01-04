Main Menu

  • सावधान! हेयर स्ट्रेटनिंग से किडनी डैमेज.... पार्लर से सीधे अस्पताल पहुंची 17 साल की लड़की, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये जानलेवा गलती

Edited By Purnima Singh,Updated: 04 Jan, 2026 06:32 PM

आजकल लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग और अन्य केमिकल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं। लेकिन बिना सही जानकारी और सावधानी के ये ट्रीटमेंट्स सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने...

UP Desk : आजकल लड़कियां खूबसूरत दिखने के लिए हेयर स्ट्रेटनिंग, स्मूदनिंग और अन्य केमिकल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं। लेकिन बिना सही जानकारी और सावधानी के ये ट्रीटमेंट्स सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। हाल ही में ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें 17 साल की लड़की की किडनी हेयर स्ट्रेटनिंग कराने के बाद गंभीर रूप से डैमेज हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।

इजरायल की घटना
पूरा मामला इजरायल का है। रिपोर्ट के अनुसार, 17 साल की लड़की पार्लर गई और हेयर स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। तुरंत परिवार ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां जांच में पता चला कि उसकी किडनियां गंभीर रूप से खराब हो चुकी थीं। यह पहला ऐसा मामला नहीं है। इससे पहले भी 25 साल की एक युवती को इसी प्रकार के हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के बाद किडनी डैमेज के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था।

लड़की में दिखे ये लक्षण 
हेयर स्ट्रेटनिंग के बाद लड़की में ये लक्षण दिखाई दिए:
*लगातार उल्टी
*मतली
*तेज सिरदर्द
*कमजोरी और बेचैनी
हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने जांच कर किडनी डैमेज की पुष्टि की।

जानें हेयर स्ट्रेटनिंग और किडनी डैमेज का कनेक्शन
नेफ्रोलॉजी इंस्टीट्यूट की प्रमुख प्रोफेसर लिंडा शावित और डॉ. एलोन बेनाया के 2023 के शोध में इस खतरे का खुलासा हुआ। इस अध्ययन में 14 से 58 साल की 26 महिलाएं शामिल थीं, जिनमें पहले कोई बड़ी बीमारी नहीं थी। अचानक गंभीर किडनी फेलियर के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। शोध में पाया गया कि इन सभी महिलाओं ने ग्लाइऑक्सिलिक एसिड वाले हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया था, जो किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बचाव के लिए जरूरी सावधानियां
कई देशों में इस तरह के मामलों के बाद ग्लाइऑक्सिलिक एसिड वाले हेयर प्रोडक्ट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी, सावधानी बहुत जरूरी है।

हेयर स्ट्रेटनिंग करते समय इन बातों का रखें ध्यान:
*किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले उसके साइड इफेक्ट्स की पूरी जानकारी लें।
*स्ट्रेटनिंग क्रीम को सीधे स्कैल्प या बालों की जड़ों पर न लगाएं; स्कैल्प से कम से कम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी बनाए रखें।
*हेयरड्रेसर और ग्राहक दोनों को प्रोडक्ट का इस्तेमाल सही तापमान और निर्देशों के अनुसार करना चाहिए।
*ट्रीटमेंट के बाद अगर कोई असामान्य लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

सौंदर्य पाने की चाह में अपनी सेहत से समझौता करना भारी पड़ सकता है। खासकर कम उम्र की लड़कियों को केमिकल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के पहले पूरी जानकारी और सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि गंभीर बीमारियों से बचा जा सके।

