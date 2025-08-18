Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • Lucknow News: सेना की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त, सर्वे का आदेश

Lucknow News: सेना की जमीन पर अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट सख्त, सर्वे का आदेश

Edited By Mamta Yadav,Updated: 18 Aug, 2025 11:55 PM

lucknow news high court strict in case of encroachment on army land

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी में सेना के अर्जुनगंज फायरिंग रेंज की जमीनों पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले का सख्त संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में एलडीए व आवास विकास परिषद को इलाके में कथित...

Lucknow News: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राजधानी में सेना के अर्जुनगंज फायरिंग रेंज की जमीनों पर बाहरी लोगों द्वारा अतिक्रमण करके अवैध रूप से कब्जा किए जाने के मामले का सख्त संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में एलडीए व आवास विकास परिषद को इलाके में कथित अतिक्रमण का सर्वे करने करने का आदेश दिया है, जिससे इस अतिक्रमण की जिम्मेदारी तय हो सके।

कोर्ट ने कहा कि मामले में नियुक्त न्यायमित्र अधिवक्ता ने बताया है कि सेना के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण रोकने के बार-बार अनुरोध के बावजूद राज्य सरकार व एलडीए के अधिकारी अपने आंख व कान बंद किए रहे, जिससे कब्जा होता रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि अब सेना वहां लॉन्ग रेंज फायरिंग प्रैक्टिस नहीं कर सकती और अब सिर्फ शॉर्ट रेंज फायरिंग प्रैक्टिस ही की जा सकती है।

कोर्ट ने मामले को अगली सुनवायी के लिए सितम्बर के पहले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है।


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!