अखिलेश यादव पर अमर्यादित टिप्पणी, सपा कार्यक्रताओं में आक्रोश... MLA ने चेतावनी देते हुए की गिरफ्तारी की मांग

आजमगढ़ ( शुभम सिंह ): यूपी के आजमगढ़ जिले में जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मोचीपुर लाटघाट का निवासी अश्वनी कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके बेटे पर अभद्र टिप्पणी करने से सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। सैकड़ों समर्थकों के साथ सगड़ी विधायक ने विरोध जताकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है।



आपको बता दें कि सपा मुखिया पर अभद्र टिप्पणी से सियासत गर्म हो गई है। इस मामले को लेकर विधायक डॉ. एएन सिंह पटेल अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जीयनपुर कोतवाली पहुंचे और थानाध्यक्ष व सीओ सगड़ी को ऐसा पत्र सौंपा जिसने माहौल गर्मा दिया। उन्होंने आरोप लगाया है कि अश्वनी कुमार गुप्ता नामक युवक जो कि मोचीपुर लाटघाट का निवासी है उसने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व उनके सुपुत्र अर्जुन यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित और भद्दी-भद्दी गालियां दी हैं।



सपा मुखिया के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग

पत्र में विधायक ने कहा है कि अश्वनी कुमार गुप्ता न सिर्फ भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि पूरे यादव समाज को अपमानित करने वाले शब्दों का प्रयोग कर समाजवादी पार्टी की छवि धूमिल करने की साजिश कर रहे हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं और यादव समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है।



सपा विधायक ने दी चेतावनी

विधायक डॉ. पटेल ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि इस व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी नहीं की गई तो हालात बिगड़ सकते हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता धरना-प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़, डीआईजी और डीजीपी लखनऊ को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजकर कठोर कार्रवाई की मांग की है।