  • Raid In Hapur: 50 हजार की रिश्वत लेते जेई को एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा, पूछताछ के लिए ले गई थाने

Edited By Mamta Yadav,Updated: 12 Aug, 2025 03:30 PM

anti corruption team caught je red handed while taking a bribe of 50 thousand

हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली में स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया। जब एंटी करप्शन मेरठ की संयुक्त टीम ने मिलकर लोकनिर्माण विभाग के कार्यालय पर छापामार कार्रवाई की। एंटी करप्शन टीम ने 50 हजार रुपए की...

Hapur News, (सुनील गिरि): हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली में स्थित पीडब्ल्यूडी विभाग के दफ्तर पर मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया। जब एंटी करप्शन मेरठ की संयुक्त टीम ने मिलकर लोकनिर्माण विभाग के कार्यालय पर छापामार कार्रवाई की। एंटी करप्शन टीम ने 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते जेई अशोक कुमार को पकड़ लिया जिसे पुलिस बाबूगढ़ थाने ले आई। हालांकि इस दौरान एई संजय कुमार मौके का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। एंटी करप्शन की टीम मामले की जांच कर रही है।

ऐई संजय कुमार मौके से फरार
दरअसल, एंटी करप्शन की टीम को एक ठेकेदार द्वारा शिकायत मिली थी कि पीडब्ल्यूडी विभाग में तैनात एई और जेई शिकायतकर्ता पर लगातार पैसे देने का दबाव बना रहे हैं जिसके बाद 50 हजार रुपए की बात तय हुई। मामले में एंटी करप्शन की टीम ने जाल बिछाया और जेई अशोक कुमार को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। जैसे ही एंटी करप्शन की टीम ने छापा मार कार्रवाई की तो हड़कंप मच गया जिसके बाद ऐई संजय कुमार मौके से फरार हो गया। सूचना पर बाबूगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची जिसके बाद गिरफ्तार जेई अशोक कुमार को टीम थाने लेकर पहुंची। मामले की आगे की कार्रवाई जारी है।

रिश्वत का दबाव बढ़ने पर पीड़ित एंटी करप्शन टीम के पास पहुंचा
वहीं पीड़ित संदीप कुमार ने बताया कि मै एक ठेकेदार हूँ। मेरे द्वारा 4.50 लाख रुपए का टेंडर का काम जून के महीने में पूरा कर दिया गया और अभी तक मेरा 3 लाख 36 हजार का भुगतान हुआ है। शेष रकम को रोका गया और ऐई और जेई ने मामले में रिश्वत मांगी। रिश्वत का दबाव बढ़ने पर पीड़ित ठेकेदार संदीप कुमार मेरठ में एंटी करप्शन टीम के पास पहुंचा और टीम को मामले से अवगत कराया।  इसके बाद टीम ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बुना और आज एक जेई को दबोच लिया गया है।

