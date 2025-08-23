Main Menu

अध्यात्म की नगरी में जिस्मफरोशी! दो स्पा सेंटरों पर पुलिस की छापेमारी, 4 लड़के और 15 लड़कियां गिरफ्तार

Edited By Mamta Yadav,Updated: 23 Aug, 2025 04:19 AM

prostitution in the city of spirituality police raid two spa centers

शहर के कृष्णा नगर इलाके में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार देर शाम सूचना के आधार पर अलग-अलग दो स्थानों पर छापा मारा। पहली छापेमारी बैंक कॉलोनी, लिंक रोड स्थित हेवन स्पा...

Mathura News, (मदन सारस्वत): शहर के कृष्णा नगर इलाके में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे पर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली पुलिस ने शुक्रवार देर शाम सूचना के आधार पर अलग-अलग दो स्थानों पर छापा मारा। पहली छापेमारी बैंक कॉलोनी, लिंक रोड स्थित हेवन स्पा सेंटर पर और दूसरी कार्रवाई कृष्णा नगर चौराहा के पास स्थित ब्लॉसम थाई स्पा एंड सैलून पर हुई। पुलिस ने दोनों जगहों से पंद्रह लड़की चार लड़कों को पकड़ा गया। छापे के दौरान पकड़े गए लोगों को थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।
PunjabKesari
आगे और छापेमारी की तैयारी
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों जगहों पर धंधा संगठित तरीके से लंबे समय से चल रहा था। कृष्णा नगर चौकी क्षेत्र शहर का सबसे व्यस्त इलाका माना जाता है और यहां ऐसी गतिविधियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। सूचना की पुष्टि के बाद ही भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई की गई। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क से जुड़े अन्य ठिकाने भी हो सकते हैं। फिलहाल निगरानी तेज कर दी गई है और आगे और छापेमारी की तैयारी की जा रही है।
PunjabKesari
इलाके में हड़कंप
इस पूरे मामले के उजागर होने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोग हैरान हैं कि शहर के बीचोंबीच ऐसी गतिविधियां संचालित हो रही थीं और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

चेन्नई, आगरा और दिल्ली की हैं युवतियां
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, देह व्यापार करने वालीं युवतियां चेन्नई, दिल्ली और आगरा की बताई जा रही हैं। इसमें ज्यादातर आगरा की रहने वालीं हैं। कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है।

