  • लव मैरिज को खौफनाक अंत! पति ने पत्नी पर चाकू से किया हमला...बच निकली तो खुद किया सुसाइड

Edited By Mamta Yadav,Updated: 24 Aug, 2025 11:59 PM

horrible end to love marriage young man commits suicide after injuring his wife

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने पत्नी को चाकू से घायल करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने पत्नी को चाकू से घायल करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। घटना के बाद वह किसी तरह वहां से भागने में सफल रही और ई-रिक्शा से अपने मायके पहुंची। जिसका बदायूं मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
PunjabKesari
सपना का यह दूसरा प्रेम विवाह था
जानकारी के अनुसार, थाना व कस्बा बहजोई के अंतर्गत के करन मौर्य  (21 वर्ष) ने जिला बदायूं के अंतर्गत के कस्बा इस्लामनगर की निवासी जाटव जाति की युवती सपना से 4 माह पहले प्रेम विवाह किया था। सपना का यह दूसरा प्रेम विवाह था। सपना ने करीब 11 साल पहले क्षेत्र के ही एक युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। वह उसके साथ बहजोई के मौर्य मोहल्ले में रहने लगी। संभल जिले के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव दिलबौरा के रहने वाले करन मौर्य से उसकी मुलाकात हो गई। करन एक दुकान पर नौकरी करता था। करीब चार माह पहले सपना ने पहले पति को छोड़कर करन से प्रेम विवाह कर लिया। तब से दोनों बहजोई के मौर्य मोहल्ले में ही रह रहे थे।

चाकू से महिला के गले में हुआ गहरा घाव...
इसी बीच शनिवार की रात को दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। पति ने पहले अपनी पत्नी सपना का गला दबाकर मारने का प्रयास किया। महिला ने खुद को बचाया तो युवक ने चाकू से उसके लगे पर वार कर दिया। जिसमें उसके गले में गहरा घाव हो गया और खून बहने लगा। युवती ने घर के बाहर निकलकर दुपट्टे से गले को बांधा और इस्लामनगर अपने मायके को चली गई। ई-रिक्शा से वह कस्बा इस्लामनगर तक पहुंची और चौकी के पीछे बेहोश होकर गिर गई। उसके गले से खून बह रहा था। करीब आठ बजे राहगीरों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने गंभीर हालत में उसको राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
PunjabKesari
एडिशनल एसपी अनुकृति शर्मा ने पूरे मामले की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि करन और सपना के बीच आपसी विवाद हुआ था, जिसके बाद करन ने पत्नी पर हमला किया। जिसका गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इसके बाद सूचना मिली कि उसका पति करन ने आत्महत्या कर ली है। मृतक युवक के शव का पंचनामा भर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अभियोग पंजीकृत कर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है।

