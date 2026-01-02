Main Menu

  • BJP विधायक का निधन, बीच मीटिंग आया हार्ट अटैक, एक दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन; राजनीतिक गलियारों में शोक!

Edited By Purnima Singh,Updated: 02 Jan, 2026 07:10 PM

उत्तर प्रदेश के बरेली से बेहद दुखद खबर सामने आई है। सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान फरीदपुर से विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। जिसके बाद आनन-फानन में मेडिसिटी अस्पताल ले...

बरेली (जावेद खान) : उत्तर प्रदेश के बरेली से बेहद दुखद खबर सामने आई है। सर्किट हाउस में पशुधन मंत्री की बैठक के दौरान फरीदपुर से विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि उन्हें हार्ट अटैक आया। जिसके बाद आनन-फानन में मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने तमाम प्रयास किए, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 

विधायक के निधन की खबर से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में शोक की लहर दौड़ गई। खास बात यह है कि डॉ. श्याम बिहारी लाल ने एक दिन पहले ही अपना जन्मदिन मनाया था। वे फरीदपुर से दूसरी बार निर्वाचित विधायक थे और क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती थी।

