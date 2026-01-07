Main Menu

यूपी कैबिनेट विस्तार का पहला चहरा तय! योगी सरकार में सपा की बागी विधायक पूजा पाल बनेंगी मंत्री? आखिर क्यों उनके नाम की हो रही चर्चा ........

Edited By Purnima Singh,Updated: 07 Jan, 2026 02:00 PM

sp rebel mla pooja pal to become minister in yogi government

उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों से कवायद काफी तेज हो गई है। पिछले दिनों सीएम योगी की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पिछले कुछ दिनों से कवायद काफी तेज हो गई है। पिछले दिनों सीएम योगी की दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही सुगबुगाहट को और अधिक मजबूती मिली है। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले चेहरों को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। इसमें एक ऐसा नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही है। ये नाम सपा की बागी विधायक पूजा पाल का है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 

सीएम योगी की तारीफ पर सपा ने पार्टी से निकाला
यूपी के कौशांबी जिले की चायल विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक पूजा पाल को सीएम योगी की तारीफ करने की वजह से पार्टी से निकाला गया है। उन्होंने अतीक अहमद और अशरफ गैंग के खिलाफ योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा था कि इस सरकार में उन्हें इंसाफ मिला। इतना ही नहीं पूजा पाल ने अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत का जिक्र विधानसभा में भी करते हुए सीएम योगी को धनयवाद बोला था। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाक़ात भी की थी। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। बता दें कि अतीक अहमद ने पूजा पाल के पति और बसपा विधायक राजू पाल की हत्या करवाई थी।

चुनाव में BJP का प्रचार, सोशल मीडिया पर शेयर कीं नेताओं की फोटो 
2024 के लोकसभा चुनाव में भी पूजा पाल को भाजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार करते देखा गया था। इतना ही नहीं वे अपने सोशल मीडिया एकाउंट्स से भी भाजपा नेताओं की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। सीएम योगी ने भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पूजा पाल का जिक्र करते हुए सपा पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने तंजात्मक अंदाज में कहा था, 'माफियाओं के ऊपर कार्रवाई कैसे की जाती है वो आप अपने ही पार्टी की विधायक पूजा पाल से पूछ सकते हैं। आपकी सरकार थी लेकिन आपने उन्हें न्याय नहीं दिया। बेटी चाहे इस पक्ष की हो या फिर सत्ता पक्ष की यह सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे न्याय मिले।' 

सपा के पीडीए फॉर्मूले को साधेगी भाजपा ?
पूजा पाल के मंत्री बनने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि वे सपा के पीडीए फार्मूला का हिस्सा हैं। दलित समाज से आने वाली पूजा पाल को मंत्री बनाकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठाना चाहती है। 

Latest Videos

