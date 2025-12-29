इश्क ने बदली पहचान! महोबा की हेमा बनी 'दूल्हा', MP की पूजा को 'पत्नी' बनाकर लाई घर—गांव में मुंह दिखाई, प्रेम कहानी वायरल

Edited By Anil Kapoor,Updated: 29 Dec, 2025 02:26 PM
Mahoba News: उत्तर प्रदेश में महोबा जिले के चरखारी कस्बे से एक अलग और चर्चित मामला सामने आया है। जहां रहने वाली 20 वर्षीय हेमा ने अपनी रिश्तेदार पूजा (18 वर्ष) के साथ 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर सबको चौंका दिया। यह शादी इन दिनों पूरे बुंदेलखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है।
बचपन की दोस्ती से प्यार तक
हेमा बचपन से ही लड़कों जैसी सोच और रहन-सहन रखती है। उसकी ननिहाल मध्य प्रदेश के लबरहा गांव में है, जहां उसकी मुलाकात पूजा से हुई। दोनों के बीच बातचीत और दोस्ती का सिलसिला करीब तीन साल तक चला, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया। अंत में दोनों ने एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया और कोर्ट मैरिज कर ली।
कोर्ट मैरिज के बाद घर वापसी
शादी के बाद हेमा अपनी पत्नी पूजा को लेकर चरखारी स्थित अपने घर पहुंची। यहां परिवार ने पूजा को बहू की तरह पारंपरिक रीति-रिवाजों से स्वागत किया। घर में बधाई गीत गूंजे, मुंह दिखाई की रस्म निभाई गई और शादी के बाद की सभी परंपराएं पूरी की जा रही हैं।
काम और जिम्मेदारियों का बंटवारा
हेमा दिल्ली में फल की दुकान चलाती है, जबकि पूजा मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली है। फिलहाल हेमा काम पर जाती है और पूजा घर संभाल रही है। हेमा ने बताया कि वह भविष्य में जेंडर चेंज सर्जरी कराने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो पाया, तो भी दोनों साथ रहेंगे।
परिवार ने दी सहमति
शुरुआत में पूजा के परिवार ने इस रिश्ते का विरोध किया था, लेकिन समय के साथ दोनों परिवार मान गए हैं। हेमा की मां फूलबती ने साफ कहा कि अगर बच्चे खुश हैं, तो उन्हें इस शादी से कोई आपत्ति नहीं है। चार बहनों में तीसरे नंबर की हेमा के इस फैसले ने समाज में नई बहस छेड़ दी है।
इलाके में चर्चा और लोगों की नजरें
इस अनोखी शादी को देखने के लिए आसपास के लोग भी घर पहुंच रहे हैं। कोई हैरान है, तो कोई इस जोड़े की हिम्मत की तारीफ कर रहा है। हेमा और पूजा की कहानी अब सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि समाज में बदलती सोच और स्वीकार्यता की मिसाल बनती जा रही है।