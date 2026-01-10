Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • कांग्रेस 'भ्रष्टाचार की जननी', 2027 में समाजवादी पार्टी साफ़ हो जाएगी : केशव प्रसाद मौर्य

कांग्रेस 'भ्रष्टाचार की जननी', 2027 में समाजवादी पार्टी साफ़ हो जाएगी : केशव प्रसाद मौर्य

Edited By Purnima Singh,Updated: 10 Jan, 2026 07:58 PM

sp will be wiped out in 2027 says keshav prasad maurya

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कांग्रेस को 'भ्रष्टाचार की जननी' करार देते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी। बरेली के सर्किट हाउस में मौर्य ने पत्रकारों के सवाल के...

बरेली : उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को कांग्रेस को 'भ्रष्टाचार की जननी' करार देते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी। बरेली के सर्किट हाउस में मौर्य ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव भाजपा के खाते में जाएगा और सपा पूरी तरह साफ हो जाएगी। बिहार का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जातिवादी और परिवारवादी राजनीति करने वालों को जनता पसंद नहीं करती है। 

'भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ'
मौर्य ने कहा कि सभी जानते है जब कांग्रेस की सरकार थी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वह कहते थे कि जब हम संसद से एक रुपया भेजते है तो लाभार्थी तक जाते जाते 25 पैसे रह जाते थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ। अब योजनाओं का पूरा पैसा लाभार्थियों के सीधे अकाउंट में पहुंचता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा।” उन्होंने केंद्र के नए कानून की सराहना करते हुए कहा कि ‘विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण' (वीबी-जी राम जी) अधिनियम में अब कोई गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) काम नहीं करेगा। 

'कांग्रेस, सपा, टीएमसी को राम नाम से नफरत'
उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम से जो योजना चल रही थी अब उसकी जगह 'वीबी जी राम जी' को महीनेभर के अंदर जमीन पर लागू कर दिया जाएगा। जिससे श्रमिकों को अधिक रोजगार मिलेगा और मजदूर को सात दिन के अंदर उसका भुगतान मिल जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस, सपा, टीएमसी इन सबको राम जी के नाम से नफरत है। राम जी का नाम सुनने से इनमें खलबली मच जाती है, पेट में दर्द होता है। मौर्य ने कहा कि उनकी पार्टी के विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी का दो जनवरी को निधन हो गया था और आज वह उनके घर पर श्रद्धांजलि देने गए थे। 

यह भी पढ़ें : Lohri 2026 School Holiday: लोहड़ी पर इन जिलों में रहेगी स्कूलों की छुट्टी, बच्चे करेंगे बल्ले-बल्ले! जानें कब मनाया जाएगा पर्व 

'श्याम बिहारी के निधन से पूरा बरेली दुखी' 
उन्होंने कहा कि प्रोफेसर श्याम बिहारी के निधन से पूरा बरेली दुखी है और भगवान उनके समर्थकों को दुख सहने की शक्ति दे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम से जो योजना श्रमिकों के विकास के लिए चल रही थी उसके तहत 10 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बाद भी गांव का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि पहले 100 दिन काम था, अब नई योजना मैं 125 दिन काम मिलेगा। मौर्य ने कहा कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मिलने वाला निश्चित रोजगार 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है तथा कृषि कार्यों के लिए 60 दिन का काम आरक्षित किया गया है। इस प्रकार नया ‘वीबी जी राम जी' कानून 185 दिनों के काम की गारंटी देता है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!