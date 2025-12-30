शर्मनाक! महिला कांस्टेबल के पति ने अपनी बेटी को बनाया हवस का शिकार, घर में अकेले पाकर किया रेप

संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश संतकबीरनगर जिले के थाना कोतवाली खलीलाबाद में तैनात एक महिला कांस्टेबल के पति ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करके रिश्ते को कलंकित...

संतकबीरनगर: उत्तर प्रदेश संतकबीरनगर जिले के थाना कोतवाली खलीलाबाद में तैनात एक महिला कांस्टेबल के पति ने अपनी नाबालिग सौतेली बेटी के साथ दुष्कर्म करके रिश्ते को कलंकित कर दिया। स्कूल टीचर की पहल पर अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया और आरोपी हैवान सौतेले पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया।

कक्षा पांच की छात्रा है पीड़ित बेटी

बताया जा रहा है कि पीड़िता कक्षा पांच की छात्रा है और देवरिया जिले की रहने वाली है। उसकी मां यूपी पुलिस में कांस्टेबल के पद पर संतकबीरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में तैनात है। छात्रा अपनी मां के साथ किराए के मकान में रहती है। कांस्टेबल मां ने दस वर्ष पूर्व अपनी पहली शादी टूटने के बाद दूसरी शादी की थी। दुष्कर्म की शिकार हुई बेटी उसकी पहली शादी से है।

बच्ची ने अपनी टीचर को बताई पूरी आपबीती

आरोप है कि सौतेले पिता ने दो दिन पूर्व छात्रा के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब छात्रा ने अपने स्कूल टीचर को पूरी बात बताई। शिक्षक ने तत्काल पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारी को घटना की जानकारी दी। इसके बाद छात्रा की मां को भी अपने पति की करतूत के बारे में बताया गया। छात्रा की मां ने शनिवार को कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय भेज दिया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।