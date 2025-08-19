भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई; अतीक अहमद के करीबी द्वारा अवैध कब्जा की जमीन कराई मुक्त

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करेली क्षेत्र में जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही...

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले के करेली क्षेत्र में जिला प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि लंबे समय से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत मिल रही थी। जांच की गई तो यह जमीन ग्राम समाज के खाते में दर्ज मिली। जिस पर अतीक अहमद का करीबी और उसके साथियों ने बाउंड्री वाल बना कर कब्जा कर लिया था। प्रशासन ने मौके पर बुलडोजर चलवाकर कब्जा ध्वस्त कर जमीन को मुक्त करा लिया।

17 बीघा सरकारी भूमि पर किया था कब्जा

सूत्रों के मुताबिक, करेंधा गांव में कुल 17 बीघा सरकारी भूमि थी जिस पर माफिया अतीक अहमद के करीबियों ने कब्जे में ले रखा था। इसी क्रम में कल देर शाम अवैध कब्जा हटाते हुए जमीन को मुक्त कराया गया। ग्रामीणों ने लगातार इसकी शिकायत प्रशासन से की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सदर अभिषेक सिंह ने तहसीलदार, राजस्व विभाग और पुलिस बल के साथ मौके का निरीक्षण किया।

दस्तावेज़ों की जांच के बाद की कार्रवाई

दस्तावेज़ों की जांच और मौके पर कब्जे की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। एसडीएम अभिषेक सिंह ने स्पष्ट किया कि भू-माफियाओं को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी या ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कठोर कारर्वाई होगी। उन्होंने कहा कि यह कदम जिले में चल रहे भू-माफिया मुक्त अभियान का हिस्सा है और आगे भी इस तरह के अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।