आज गोरखपुर दौरे पर रहेंगे योगी; दो नवनिर्मित 'कल्याण मंडपों' का करेंगे उद्घाटन

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश में सामाजिक और सांस्कृतिक समारोहों के लिए किफायती स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार 23 अगस्त को गोरखपुर में दो नवनिर्मित 'कल्याण मंडपों' (सम्मेलन केंद्रों) का उद्घाटन करेंगे। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए डिजाइन की गई ये सुविधाएं विवाह मंडपों जैसी सुविधाएं प्रदान करेंगी, लेकिन इनकी कीमतें भी किफायती होंगी।

दो साल पहले शुरू किया गया था दृष्टिकोण

कल्याण मंडपों के लिए मुख्यमंत्री का दृष्टिकोण दो साल पहले शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीमित बजट वाले परिवार अच्छी तरह से सुसज्जित स्थानों पर विवाह और अन्य शुभ अवसरों का आयोजन कर सकें। इसमें कहा गया है कि नवीनतम सुविधाओं के साथ, गोरखपुर शहर में अब ऐसे चार केंद्र हो जाएंगे। इन नयी सुविधाओं में से एक बाबा गंभीरनाथ नगर वार्ड के मानबेला में बनाई गई है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) द्वारा 1,500 वर्ग मीटर में निर्मित इस परियोजना के लिए मुख्यमंत्री की विधायक निधि से धन मुहैया कराया गया था।

दो मंजिला भवन की लागत 2.65 करोड़ रुपये

बयान में कहा गया है कि निर्धारित समय से पहले निर्मित इस दो मंजिला भवन की लागत 2.65 करोड़ रुपये है और इसमें 250 अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था है। इसमें एक विशाल हॉल, रसोईघर, स्टोररूम, चेंजिंग रूम और दोनों मंजिलों पर पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं। राप्ती नगर एक्सटेंशन, टोला पीरू शहीद में दूसरा कल्याण मंडपम, जीडीए के अपने कोष से 85 लाख रुपये की लागत से 450 वर्ग मीटर के भूखंड पर विकसित किया गया है। बयान के अनुसार, दो मंजिलों में फैले इस भवन में एक बहुउद्देशीय हॉल, अलग शौचालय, दो कमरे, एक बरामदा और एक खुली छत है, जहां लगभग 125 लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।