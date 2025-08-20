Main Menu

कांग्रेस नेता ने लखनऊ में लगवाया पोस्टर, लिखवाया - “वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध” होर्डिंग बना चर्चा का विषय

Edited By Ramkesh,Updated: 20 Aug, 2025 01:57 PM

भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी विपक्ष भाजपा और चुनाव पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। युवा...

लखनऊ: भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद भी विपक्ष भाजपा और चुनाव पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने शहर में बड़ा होर्डिंग लगवाया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज कर दी है।

रथ पर राहुल-अखिलेश की तस्वीरें
इस होर्डिंग में श्रीकृष्ण रथ पर सवार दिखाई दे रहे हैं। उनके दाहिनी ओर राहुल गांधी, जबकि बायीं ओर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाई गई है। इसके साथ ही पोस्टर पर गीता का श्लोक—
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत...” भी लिखा गया है।

“वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध” का नारा
पोस्टर पर बड़े अक्षरों में नारा लिखा है— “वोट चोरी के विरुद्ध युद्ध”। इसे अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष शरद शुक्ला द्वारा प्रसारित बताया गया है।

इंडिया गठबंधन की एकजुटता का संकेत
राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक, यह पोस्टर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नजदीकी और इंडिया गठबंधन की मजबूती का संदेश देने की कोशिश है। खासकर ऐसे समय में जब राहुल गांधी बिहार में “वोट चोरी” के मुद्दे को लेकर सक्रिय हैं, वहीं यूपी में भी इस बहस को हवा देने की तैयारी की जा रही है।

 

