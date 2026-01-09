लिफ्ट में घुसा हेलमेटधारी बदमाश! ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी में 75 साल की बुजुर्ग से चेन स्नेचिंग की कोशिश, सिक्योरिटी पर उठे गंभीर सवाल

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजिडेंसी सोसायटी में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे की है, जब 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने फ्लैट की ओर......

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला रेजिडेंसी सोसायटी में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नेचिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। यह घटना गुरुवार शाम करीब 5 बजे की है, जब 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला अपने फ्लैट की ओर जा रही थीं। जानकारी के मुताबिक, महिला ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार होकर ऊपर जा रही थीं। इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक भी लिफ्ट में घुस गया। लिफ्ट के अंदर युवक ने अचानक महिला के गले से सोने की चेन झपटने की कोशिश की। अचानक हुए इस हमले से महिला घबरा गई और जोर-जोर से शोर मचाने लगी।

शोर मचाने पर भागा आरोपी

महिला की चीख-पुकार सुनते ही आरोपी घबरा गया और मौके से भाग निकला। इसके बाद महिला किसी तरह अपने फ्लैट तक पहुंचीं और परिवार के सदस्यों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना के बाद से बुजुर्ग महिला गहरे सदमे में हैं।

सोसायटी में फैली दहशत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। वहीं, इस घटना के बाद से सोसायटी के लोगों में डर और आक्रोश का माहौल है। लोगों का कहना है कि सोसायटी के अंदर इस तरह की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

सिक्योरिटी पर उठे सवाल

सोसायटी के निवासियों ने सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही का आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि गेट पर आने-जाने वालों की सही तरीके से जांच नहीं की जाती और सीसीटीवी की निगरानी भी ठीक से नहीं होती। कुछ निवासियों ने तो सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत की आशंका भी जताई है।

CCTV खंगाल रही पुलिस

पुलिस ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।