कारीगर ने थूक लगाकर तंदूर में सेंकीं रोटियां…. गाजियाबाद में घिनौनी हरकत का वीडियो वायरल, पुलिस ने तुरंत लिया सख्त एक्शन

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Jan, 2026 08:54 AM
Ghaziabad News: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में एक बेहद शर्मनाक और घिनौनी घटना सामने आई है। जहां मधुबन बापूधाम इलाके में दुहाई रैपिड स्टेशन के पास स्थित ‘चिकन पॉइंट’ नाम की दुकान में काम करने वाले कारीगर ने रोटियों पर थूककर उन्हें सेंकने की हरकत की। यह घटना सोशल मीडिया पर वीडियो के रूप में वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोटियां सेंकने से पहले कारीगर थूकता है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली और पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि 8 जनवरी को चौकी वर्धमानपुरम क्षेत्र से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें दुकान के कारीगर द्वारा रोटियों पर थूकने की हरकत दिखाई गई थी। पुलिस ने जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया यह आरोप सही पाए गए। इसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कारीगर जावेद अंसारी (मुरादनगर निवासी) को हिरासत में ले लिया गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
खाद्य विभाग को भी दी गई जानकारी
पुलिस ने इस घटना की जानकारी खाद्य विभाग को भी दे दी है, ताकि दुकान की जांच की जा सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गाजियाबाद में ऐसे मामले पहले भी आए सामने
गाजियाबाद में पहले भी कई बार खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने और अस्वच्छ तरीके से खाना बनाने के मामले सामने आ चुके हैं। इनमें जूस में पेशाब मिलाने और रोटियों पर थूक लगाने जैसी घटनाएं शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।