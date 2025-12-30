भाजपा के पूर्व विधायक समेत 26 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है मामला

Edited By Pooja Gill,Updated: 30 Dec, 2025 02:30 PM
प्रतापगढ़: प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज क्षेत्र में पुलिस ने पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और उनके समर्थकों से मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक और ब्लाक प्रमुख सहित छह नामजद व तथा 20 अज्ञात समेत 26 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
गाली-गलौज की और दी जान से मारने की धमकी
पुलिस सूत्रों ने बताया कि रानीगंज थाना क्षेत्र के रानीगंज कस्बे के निवासी लालमणि तिवारी ने थाने में सूचना दी कि पिछली 27 दिसंबर की रात वह पूर्व मंत्री शिवाकांत ओझा और उनके पुत्र पूर्व ब्लाक प्रमुख पूर्णांशु ओझा अपने समर्थकों के साथ रानीगंज स्थित आवास पर लौट रहे थे। रास्ते में रानीगंज रेलवे क्रॉसिंग जामताली मार्ग पर पूर्व भाजपा विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा और उनके भतीजे ब्लॉक प्रमुख सत्यम ओझा तथा भाई नीरज ओझा और उनके साथी दिलीप, अखिलेश सिंह और नितेश पांडे तथा 20 अज्ञात समर्थकों के साथ पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।
पिस्टल से तोड़ा कार का शीशा
आरोप है कि इसी बीच पूर्व विधायक ने पिस्टल से कार के शीशे पर प्रहार किया, जिससे शीशा टूट गया और उनके साथी पूर्व मंत्री ओझा सहित समर्थकों पर हमलावर हो गए। कार से निकाल कर लालमणि और उसके साथ ही प्रदीप दुबे और दिग्विजय कश्यप के साथ मारपीट की गई। गनर रवि सिंह के बीच-बचाव करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तहरीर के आधार पर अभय कुमार उर्फ़ धीरज ओझा, गौरा ब्लाक प्रमुख सत्यम ओझा, भाई नीरज ओझा और साथियों दिलीप, अखिल सिंह और निलेश पाण्डेय तथा 20 अज्ञात समर्थकों सहित 26 आरोपियों के विरुद्ध सोमवार रात अभियोग पंजीकृत कर घटना की जांच की जा रही है।