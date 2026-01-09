Main Menu

लखनऊ में ग्रीन मोबिलिटी को नई उड़ान, अशोक लेलैंड की EV प्लांट का उद्घाटन, CM Yogi बोले- अब यूपी अपनी क्षमताओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश बना

Edited By Purnima Singh,Updated: 09 Jan, 2026 02:51 PM

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि लखनऊ में अशोक लेलैंड के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में निवेशकों के बढ़ते भरोसे को दिखाता है। आदित्यनाथ ने कारखाने के उद्घाटन के मौके पर कहा कि कारखाने की मौजूदा विनिर्माण क्षमता 2,500 इकाई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर सालाना 5,000 इकाई किया जाएगा। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी मौजूद थे। 

हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार 
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ऐसे समय जब दुनिया वैश्विक तापमान में वृद्धि जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, इलेक्ट्रिक परिवहन बहुत जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि यह कारखाना राज्य के हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगा। निवेश के लिए उत्तर प्रदेश को चुनने के लिए हिंदुजा परिवार को बधाई देते हुए, आदित्यनाथ ने कहा कि यह परियोजना 2017 से राज्य में हुए बदलाव को दिखाता है। उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश अब अव्यवस्था के लिए जाने जाने वाले राज्य से बदलकर ऐसा राज्य बन गया है जो क्षमता को नतीजों में बदलता है।'' 

पिछले आठ से नौ साल में यूपी को 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले 
बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में अब एक्सप्रेसवे का बड़ा नेटवर्क, मेट्रो सेवाएं, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, मालगाड़ियों के लिए दो अलग गलियारे, लॉजिस्टिक केंद्र, रैपिड रेल और अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले आठ से नौ साल में उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से कई परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवी संयंत्र 'मेक इन इंडिया' और ‘आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रमों के अनुरूप है और ‘डबल-इंजन' सरकार के तहत तेज विकास का उदाहरण है। 

