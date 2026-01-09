UP के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने का ऐलान! इतने दिन रहेंगे बंद... अब इस दिन खुलेंगे; ठिठुरन के बीच नए अपडेट से राहत, जानें किस क्लास की कब तक छुट्टी

उत्तर प्रदेश में नए साल के साथ शुरू हुआ सर्दी का सितम बरकरार है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गुरुवार को भी सुबह तक घना कोहरा रहा। हालांकि दोपहर को धूप खिली, तो थोड़ी राहत मिली। सर्द मौसम और शीतलहर के असर को ध्यान...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में नए साल के साथ शुरू हुआ सर्दी का सितम बरकरार है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। गुरुवार को भी सुबह तक घना कोहरा रहा। हालांकि दोपहर को धूप खिली, तो थोड़ी राहत मिली। सर्द मौसम और शीतलहर के असर को ध्यान में रखते हुए स्कूल के छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। बच्चों की सुरक्षा के लिए कई जिलों में स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया गया है। प्रशासन ने साफ किया है कि मौसम की स्थिति सामान्य होने तक यह फैसला जारी रह सकता है।



लखनऊ में 10 जनवरी तक स्कूल बंद

लखनऊ जिला प्रशासन ने प्री-प्राइमरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों में 10 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल पूरी तरह बंद नहीं रहेंगे। नए आदेश के मुताबिक उनकी टाइमिंग में बदलाव करते हुए कक्षाओं की पढ़ाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित की जाएगी।





आगरा में 12वीं तक के स्कूल 10 जनवरी तक बंद

वहीं आगरा जिले में अभी तक यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड समेत अन्य बोर्ड के 12वीं कक्षा तक के विद्यालय 10 जनवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।



नोएडा में नर्सरी से कक्षा 8 तक स्कूल बंद

मिली जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में जिला प्रशासन ने नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। इसमें CBSE, ICSE और यूपी बोर्ड से संबद्ध सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल हैं। अधिकारियों का कहना है कि घने कोहरे और अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। स्कूल प्रबंधन को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

गाजियाबाद में भी 10 जनवरी तक छुट्टी का आदेश

इसी तरह गाजियाबाद में भी कड़ाके की ठंड को देखते हुए कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 10 जनवरी तक पूरी तरह बंद रखने का फैसला लिया गया है। जिलाधिकारी गाजियाबाद ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि सुबह के समय कोहरा और ठंड बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।

मुरादाबाद में 14 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी

वहीं कड़ाके की ठंड और शीतलहर की वजह से मुरादाबाद जिले में सभी बोर्डों के कक्षा आठ तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के चलते डीएम की अनुमति के बाद 14 तक कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के सभी विद्यालय अनिवार्य रूप से बंद रहेंगे।