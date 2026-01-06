एक चेहरा, दो चोर! जुड़वा भाइयों की शातिर साजिश—एक दुकान पर, दूसरा सड़क पर करता रहा चोरी; पुलिस भी खाती रही धोखा

Noida News: नोएडा के फेज-1 थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो जुड़वा भाई शामिल हैं। खास बात यह है कि ये दोनों भाई हूबहू एक जैसे दिखते हैं और इसी समानता...

Noida News: नोएडा के फेज-1 थाना पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो जुड़वा भाई शामिल हैं। खास बात यह है कि ये दोनों भाई हूबहू एक जैसे दिखते हैं और इसी समानता का फायदा उठाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, जिससे पुलिस को भी कई बार भ्रम हो जाता था।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस के अनुसार गिरोह के मास्टरमाइंड अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान हैं, जो आपस में जुड़वा भाई हैं। दोनों की शक्ल-सूरत और कद-काठी एक जैसी है। ये दोनों अक्सर एक जैसे कपड़े पहनकर अपनी जगह बदल लेते थे, ताकि पहचान ना हो सके। एक भाई किसी दुकान या जगह पर बैठा रहता था, जबकि दूसरा उसी दौरान फिल्म ‘धूम-3’ की तरह चोरी की वारदात को अंजाम देता था।

15 लाख रुपए का चोरी का माल बरामद

पुलिस ने सेक्टर-14ए इलाके के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतबा, अरमान उर्फ सुट्टा, उलमान और विजय के रूप में हुई है। इनके कब्जे से 15 चोरी की दोपहिया गाड़ियां (मोटरसाइकिल, स्कूटर और स्कूटी) बरामद की गई हैं। इसके अलावा 12 मोटरसाइकिल की टंकियां, 5 साइलेंसर, 5 मुखोटे, 4 मडगार्ड और 2 टायर रिम भी मिले हैं। बरामद सामान की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है।

ऐसे करते थे चोरी

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले दिल्ली, नोएडा और एनसीआर के इलाकों में कॉलोनियों, सोसाइटियों, कंपनियों और फैक्ट्रियों के बाहर खड़े दोपहिया वाहनों की रेकी करते थे। मौका मिलते ही वे वाहन का लॉक तोड़कर चोरी कर लेते थे। चोरी के बाद कई गाड़ियों को कबाड़ी की दुकानों पर ले जाकर काट दिया जाता था और उनके पार्ट्स महंगे दामों पर बेचे जाते थे। कुछ मामलों में पूरे वाहन सस्ते दामों पर दूसरे राज्यों में भी बेच दिए जाते थे। पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है।