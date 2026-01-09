Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • 'मुझे घर जाना है'—डरकर रो पड़ी नाबालिग, स्कॉर्पियो में गैंगरे\प करने वाला दारोगा अभी भी फरार, परिवार में भय का माहौल!

'मुझे घर जाना है'—डरकर रो पड़ी नाबालिग, स्कॉर्पियो में गैंगरे\प करने वाला दारोगा अभी भी फरार, परिवार में भय का माहौल!

Edited By Anil Kapoor,Updated: 09 Jan, 2026 07:35 AM

sub inspector who committed gang rape in a scorpio is still on the run

Kanpur News: कानपुर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप मामले में जब एक दारोगा की भूमिका सामने आ चुकी है, इसके बावजूद पीड़िता को अब तक न्याय की पहली सीढ़ी भी नहीं मिल पाई है। हालात यह हैं कि लगातार दूसरे दिन भी मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का...

Kanpur News: कानपुर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप मामले में जब एक दारोगा की भूमिका सामने आ चुकी है, इसके बावजूद पीड़िता को अब तक न्याय की पहली सीढ़ी भी नहीं मिल पाई है। हालात यह हैं कि लगातार दूसरे दिन भी मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज नहीं हो सका, जिससे पीड़िता और उसका परिवार बेहद परेशान और मानसिक रूप से टूटता नजर आ रहा है। पीड़िता ने मीडिया से बातचीत में रोते हुए कहा कि घटना को दो दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उसका बयान दर्ज नहीं किया गया। उसने बताया कि वह बहुत डरी हुई है और अब सिर्फ अपने घर जाना चाहती है।

थाने और कोर्ट के चक्कर, लेकिन सुनवाई नहीं
पीड़िता का कहना है कि वह कई दिनों से थाने और कोर्ट के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जा रही। पीड़िता के मुताबिक, एक दारोगा की काली स्कॉर्पियो गाड़ी में उसे जबरन बैठाया गया, जहां दारोगा और एक यूट्यूबर ने करीब दो घंटे तक उसके साथ हैवानियत की।

पीड़िता के भाई के गंभीर आरोप
पीड़िता के भाई ने पुलिस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पिछले तीन दिनों से उसकी बहन को घर तक नहीं जाने दिया गया, जबकि इतनी गंभीर घटना के बाद उसे मानसिक रूप से संभलने की सख्त जरूरत थी। भाई ने बताया कि उसकी बहन ने ठीक से खाना-पीना तक नहीं किया है और पूरा परिवार डर और तनाव के माहौल में जी रहा है।

धमकियों का भी आरोप
परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। पीड़िता के भाई का कहना है कि आरोपी यूट्यूबर शिवबरन यादव ने गिरफ्तारी से पहले उनके घर आकर धमकी दी थी। उसने कहा था कि अगर उसका नाम इस केस में घसीटा गया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। परिवार का कहना है कि इन धमकियों के बावजूद उन्हें सुरक्षा को लेकर कोई ठोस भरोसा नहीं दिया गया है।

और ये भी पढ़े

पुलिस की सफाई, जल्द बयान का दावा
मामले पर डीसीपी वेस्ट कासिम आबिदी ने कहा कि पीड़िता को मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए कोर्ट लाया गया था, लेकिन कुछ कारणों से बयान दर्ज नहीं हो सका। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता का बयान दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी यूट्यूबर शिवबरन को पुलिस रिमांड मिल चुकी है।

आरोपी ने खुद को बताया निर्दोष
उधर, आरोपी शिवबरन यादव ने कोर्ट में पेशी के दौरान मीडिया से बात करते हुए खुद को निर्दोष बताया। हालांकि पुलिस जांच में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है।

दारोगा पर गंभीर आरोप, पुलिस कमिश्नर सख्त
गौरतलब है कि इस गैंगरेप मामले में भीमसेन चौकी प्रभारी दारोगा अमित मौर्या पर आरोप है कि उसने अपने कार्यक्षेत्र में ही काली स्कॉर्पियो कार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना में यूट्यूब पत्रकार के शामिल होने का भी आरोप है। मामला सामने आने के बाद पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ कहा है कि दोषी पुलिसकर्मी को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!