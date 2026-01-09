संतान की आस बनी मौत की वजह! 10 साल से बेऔलाद युवक खेत में कर रहा था तांत्रिक क्रिया, कड़ाके की ठंड में दलित की संदिग्ध मौत

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक तांत्रिक के कहने पर तंत्र-मंत्र कर रहा था और उसी दौरान उसकी जान चली गई। मामला रामपुर...

Saharanpur News: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक तांत्रिक के कहने पर तंत्र-मंत्र कर रहा था और उसी दौरान उसकी जान चली गई। मामला रामपुर मनिहारान थाना क्षेत्र का है। मृतक की पहचान गांव लंढौरा गुर्जर निवासी सतनाम (35 वर्ष) के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक सतनाम की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे, लेकिन दंपती को कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से वह लंबे समय से मानसिक तनाव में था और संतान प्राप्ति के लिए इलाज करवा रहा था।

तांत्रिक के संपर्क में आने के बाद शुरू हुई तंत्र क्रिया

परिजनों ने बताया कि कई जगह इलाज कराने के बावजूद जब कोई फायदा नहीं हुआ, तो सतनाम का संपर्क गांव के ही एक तांत्रिक से हो गया। तांत्रिक ने उसे भरोसा दिलाया कि तंत्र-मंत्र के जरिए संतान की समस्या दूर हो जाएगी। इसके लिए उसने रात के समय खेत में विशेष तांत्रिक क्रिया करने को कहा। बताया जा रहा है कि सतनाम पिछले कुछ दिनों से तांत्रिक के बताए अनुसार यह क्रिया कर रहा था। बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे वह खेत में तंत्र क्रिया करने गया, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा।

खेत में मिला बेहोशी की हालत में, घर लाते ही तोड़ा दम

जब सतनाम घर नहीं पहुंचा, तो परिजन उसकी तलाश में खेत पहुंचे। वहां वह ठंड में एक जगह बैठा हुआ मिला और बुरी तरह से ठिठुर रहा था। परिजन उसे तुरंत घर लेकर आए। घर पहुंचने पर सतनाम ने पानी मांगा। जैसे ही उसने पानी पिया, उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई।

परिजनों का आरोप – तांत्रिक ने की हत्या

युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और गांव के तांत्रिक पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि गांव में लंबे समय से एक तांत्रिक झाड़-फूंक और तंत्र-मंत्र के नाम पर लोगों को गुमराह करता आ रहा है और उसी ने सतनाम को बुलाकर उसकी जान ले ली। गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी तांत्रिक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी किया।

पुलिस जांच में जुटी, शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। मामले को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया। संगठनों की ओर से मांग की गई कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जाए।

पुलिस का बयान

सीओ रूचि गुप्ता ने बताया कि परिजनों ने तांत्रिक पर हत्या का आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल सभी पहलुओं पर पूछताछ जारी है।