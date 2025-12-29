प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में BJP नेता की जेब से हो गई चोरी; भावुक होकर बोले- 50 हजार की पूरी गड्डी गिर गई, प्लीज वापस कर दो...

गाजियाबाद: गाजियाबाद में नव-नियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय भाजपा नेता की जेब से 50 हजार रुपये नकद गायब हो गए...

गाजियाबाद: गाजियाबाद में नव-नियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान एक स्थानीय भाजपा नेता की जेब से 50 हजार रुपये नकद गायब हो गए। यह घटना कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारी भीड़ के बीच हुई, जिससे कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

'पूरी गड्डी गिर गई है, 50 हजार रुपये की'

बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में भाजपा किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पंकज भारद्वाज भी मौजूद थे। जब नेता को पैसे गिरने या जेब कटने का शक हुआ तो आसपास काफी देर तक खोजबीन की गई, लेकिन रकम नहीं मिली। इसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। जब पैसे नहीं मिले तो पंकज भारद्वाज मंच पर पहुंचे और माइक के जरिए कार्यकर्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि, पर्स गिर गया है...पूरी गड्डी गिर गई है, 50 हजार रुपये की। कृपया जिस कार्यकर्ता को मिल गया हो...वह बड़ा दिल दिखाते हुए, कृपया हमारे मंडल के महामंत्री को पकड़ा दें…।

वीडियो हुआ वायरल

इस दौरान किसी ने मंच से की गई अपील का वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि कुछ इसे भीड़ की लापरवाही या जेबकतरी की घटना बता रहे हैं। वहीं, इतनी बड़ी रकम गायब होने के बावजूद अब तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। प्रदेश अध्यक्ष के बड़े कार्यक्रम में इस तरह की घटना होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है।