Baba Vanga 2026 Prediction: तीसरा विश्व युद्ध और भयंकर आपदाओं की चेतावनी, बाबा वेंगा की दुनिया को डराने वाली भविष्यवाणी

Edited By Anil Kapoor,Updated: 31 Dec, 2025 09:30 AM

baba vanga 2026 prediction threat of third world war and terrible disasters

Baba Vanga 2026 Predictions: बाल्कन का नास्त्रेदमस कहे जाने वाले बाबा वेंगा की 2026 को लेकर भविष्यवाणियां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। बाबा वेंगा बुल्गारिया की नेत्रहीन लेडी थीं, जिनकी भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया भरोसा करती है। कहते हैं कि उन्होंने 9/11 हमला और अमेरिका में बराक ओबामा की जीत पहले ही सही ढंग से बता दी थी। अब उनके 2026 के बारे में कथित भविष्यवाणी के प्रमुख संकेत सामने आए हैं।

1. तीसरा विश्व युद्ध की आशंका
वेंगा के अनुसार, दुनिया के पूर्वी हिस्से में जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ सकता है, जो बड़े युद्ध का रूप ले सकता है।
इस युद्ध की आग की लपटें पश्चिमी देशों तक भी पहुंचेंगी।
इससे विश्व शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल सकता है।
कहा गया है कि रूस का कोई शक्तिशाली नेता इसे नियंत्रित कर सकता है।

2. प्राकृतिक आपदाओं का खतरा
वेंगा ने प्राकृतिक घटनाओं को लेकर भी चेतावनी दी है:
पर्यावरण संकट और जलवायु परिवर्तन
भारी बारिश और बाढ़
सूखा और भूकंप
इन घटनाओं से दुनिया के कई हिस्सों में भारी नुकसान और परेशानी हो सकती है।

3. इंसानी पकड़ से बाहर AI
वेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इतनी ताकतवर हो जाएगी कि यह इंसान के दायरे से बाहर निर्णय लेने लगेगा।
इसका असर इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा।
इसे नियंत्रित करना मानव शक्ति के बाहर हो सकता है।
भविष्य में यह बड़ी चुनौती बन सकती है।

4. एशिया की बढ़ती ताकत
वेंगा ने एशिया महाद्वीप के शक्ति बनकर उभरने की भविष्यवाणी की है:
चीन जैसे देशों का प्रभाव और बढ़ सकता है।
इस क्षेत्र में संभावित विवाद और टकराव बने रह सकते हैं।
ताइवान और दक्षिणी चीन को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

5. रूस में नए नेता का बढ़ता प्रभाव
वेंगा के अनुसार, रूस में किसी नए नेता का प्रभाव बढ़ सकता है:
यह नेता दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य पर असर डाल सकता है।
युद्ध और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच उसे विशेष पहचान मिल सकती है।

