देवरिया जेल से गोरखपुर होते हुए लखनऊ PGI पहुंचे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, CJM कोर्ट ने 21 जनवरी तक बढ़ाई रिमांड!

Deoria News: उत्तर प्रदेश की देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की तबियत अचानक बिगड़ गई। उनके सीने में तेज दर्द होने के बाद उन्हें लखनऊ के PGI (पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट) में भर्ती कराया गया। इससे पहले ठाकुर को गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, लेकिन उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनका कार्डियोलॉजी विभाग में इलाज चल रहा है। साथ ही, CJM कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 21 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है।

गिरफ्तारी और आरोप

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को देवरिया की CJM कोर्ट ने 7 जनवरी 2026 को सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में 21 जनवरी तक रखने का आदेश दिया था। उन्हें 1999 के जमीन आवंटन मामले में पद के दुरुपयोग और कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप में 9-10 दिसंबर 2025 की रात शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया गया था।

जमानत याचिका खारिज

मंगलवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इस दौरान जेल में रहते हुए ठाकुर के सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई। उनके मेडिकल चेकअप में ECG रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई। इसके बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उन्हें गोरखपुर और फिर लखनऊ रेफर किया।

जिला जज की अदालत पर अब टिकी निगाहें

ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि मंगलवार को हुई लंबी बहस के बाद CJM कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया। वहीं, रिमांड की चुनौती वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। बुधवार को कोर्ट ने रिमांड की अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी। अब उनके बचाव पक्ष की निगाह 9 जनवरी को जिला जज की कोर्ट में नई जमानत अपील पर टिकी है।

तबियत बिगड़ने के बाद मेडिकल रेफर

जेल में सीने में दर्द की शिकायत मिलने पर उन्हें पहले महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक का अंदेशा जताते हुए उन्हें गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज भेजा। वहां ECG रिपोर्ट संतोषजनक न होने और हालत गंभीर होने के कारण बुधवार शाम उन्हें लखनऊ PGI रेफर किया गया। अभी पूर्व IPS का इलाज लखनऊ में चल रहा है, जबकि उनके अधिवक्ता कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुटे हुए हैं।