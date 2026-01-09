वृंदावन में होटल का ताला तुड़वाकर पुलिस की एंट्री! मुस्लिम युवक और हिंदू युवती मिले साथ, हिंदू संगठनों का भारी हंगामा और जांच जारी

Mathura News: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वृंदावन में युवक-युवती के एक साथ होटल में ठहरने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर आपत्ति जताई और मौके पर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे का ताला...

Mathura News: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी वृंदावन में युवक-युवती के एक साथ होटल में ठहरने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कुछ हिंदू संगठनों ने मामले को लेकर आपत्ति जताई और मौके पर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के कमरे का ताला खुलवाकर युवक और युवती को बाहर निकाला।

दिल्ली से वृंदावन घूमने आए थे युवक-युवती

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली के करोल बाग निवासी कैफ मोहम्मद (21 वर्ष) और नेहरू नगर की रहने वाली एक हिंदू युवती 5 जनवरी को वृंदावन घूमने आए थे। दोनों प्रेम मंदिर के पास स्थित एक होटल में रुके हुए थे। इसकी सूचना बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और करणी सेना के कुछ पदाधिकारियों को मिली, जिसके बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होटल पहुंच गए और हंगामा शुरू हो गया।

हंगामे के बीच पुलिस ने खुलवाया कमरा

स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को मौके पर भारी फोर्स के साथ पहुंचना पड़ा। होटल का कमरा अंदर से बंद होने के कारण पुलिस को ताला खुलवाना पड़ा। कमरे के अंदर युवक और युवती दोनों मौजूद मिले। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर वृंदावन कोतवाली भेज दिया, जबकि युवती के परिजनों को सूचना देकर उसे उनके सुपुर्द कर दिया गया।

संगठनों ने लगाए आरोप, पुलिस कर रही जांच

विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति विभाग की संयोजिका प्रियंका ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को बहला-फुसलाकर वृंदावन लाया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं, क्षत्रिय करणी सेना के जिला सचिव अजय ठाकुर ने कहा कि युवक और युवती के होटल में साथ ठहरने की जानकारी मिलने पर संगठन के लोग मौके पर पहुंचे थे और पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया।

पुलिस का कहना—मामले की जांच जारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। युवक-युवती से पूछताछ की जा रही है और सभी तथ्यों की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।