IAS Transfer : UP में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल... 20 IPS के बाद 4 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, List में देखें किसे कहां मिली नई Posting

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

गरतलब है कि इससे पहले भी योगी सरकार ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। सरकार लगातार प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रही है।

