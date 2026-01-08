Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • IAS Transfer : UP में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल... 20 IPS के बाद 4 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, List में देखें किसे कहां मिली नई Posting

IAS Transfer : UP में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल... 20 IPS के बाद 4 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, List में देखें किसे कहां मिली नई Posting

Edited By Purnima Singh,Updated: 08 Jan, 2026 07:45 PM

four ias officers transferred in up

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है .....

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए चार आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। योगी सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। 

PunjabKesari

गरतलब है कि इससे पहले भी योगी सरकार ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए थे। सरकार लगातार प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर रही है।

यह भी पढ़ें :  सपा को बड़ा झटका! खाली करना होगा 20 साल पुराना दफ्तर, 15 दिन का मिला नोटिस, वजह जान दंग रह जाएंगे 

और ये भी पढ़े

सीतापुर : उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नगर पालिका परिषद प्रशासन ने समाजवादी पार्टी (सपा) की जनपद इकाई को जमीन के आवंटन को रद्द किये जाने का हवाला देते हुए 15 दिनों के अंदर अपना कार्यालय खाली करने का नोटिस जारी किया है। नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के अनुसार 15 जनवरी, 2005 को सपा को लगभग तीन हजार वर्ग फुट जमीन 100 रुपये प्रति वर्ष के किराये पर आवंटित की गई थी लेकिन अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 14 मई 2005 को आवंटन रद्द कर दिया गया था ..... पढ़ें पूरी खबर .....  
 

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!