चोरी कबूल नहीं की तो हैवान बना दारोगा! युवक को थर्ड डिग्री, उंगलियां तोड़ीं और पेशाब पिलाई—अब कोर्ट के एक्शन से मचा हड़कंप

Banda News: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से पुलिसिया बर्बरता का एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि चोरी का जुर्म कबूल न करने पर एक दारोगा ने युवक को थर्ड डिग्री दी और इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं। पीड़ित युवक का कहना है कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई, उंगलियां तोड़ दी गईं और परिजनों के सामने उसे जबरन पेशाब पिलाया गया। पीड़ित की शिकायत पर कोर्ट के आदेश से चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

पुलिस से शिकायत, नहीं हुई सुनवाई

पीड़ित युवक ने पहले इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से की, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई। इसके बाद पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया। कोर्ट के आदेश के बाद अब पुलिस को मजबूरी में केस दर्ज करना पड़ा है और मामले की जांच शुरू की गई है। हालांकि पुलिस का दावा है कि यह मामला पेशबंदी का है और लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं।

चोरी की जांच से शुरू हुआ पूरा मामला

यह मामला पैलानी थाना क्षेत्र का है। एफआईआर के अनुसार, 25 अगस्त 2025 को पिपरहरी गांव में एक व्यक्ति के घर चोरी की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में गांव के रहने वाले पप्पू को पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे छोड़ दिया। इसके बाद गांव के कुछ दबंगों ने पप्पू को अपने घर बुलाया और चोरी को लेकर उससे पूछताछ करने लगे। आरोप है कि उन्होंने गाली-गलौज की और उसके साथ मारपीट भी की। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंची और पप्पू को खप्टिहा कला चौकी ले गई। सूचना मिलने पर पप्पू की मां और पत्नी भी चौकी पहुंच गईं।

चौकी में थर्ड डिग्री का आरोप

पीड़ित पप्पू ने अपने शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि चौकी इंचार्ज हरिशरण सिंह ने चोरी का माल बताने और सौंपने का दबाव बनाते हुए उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उसका कहना है कि दारोगा ने उसके हाथ की उंगलियां तक तोड़ दीं। पीड़ित का आरोप है कि मां और पत्नी लगातार उसके लिए गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। इसके बाद दबंगों से एक व्यक्ति ने गिलास में पेशाब किया और उसे जबरन पिलाया गया। साथ ही किसी को इस घटना के बारे में बताने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी गई।

कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज, जांच जारी

इस अमानवीय घटना से आहत पप्पू ने आखिरकार कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अदालत के आदेश पर चौकी इंचार्ज समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पैलानी थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का पक्ष है कि यह पेशबंदी का मामला है और लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।