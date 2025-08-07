CM योगी की अध्यक्षता में UP कैबिनेट की हुई बैठक, इन महत्वपूर्ण विषय पर लिए गए फैसले

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने, विलय के बाद खाली...

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें पूर्व पीएम अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना शुरू करने, विलय के बाद खाली विद्यालयों में बाल वाटिका खोलने समेत सात महत्वपूर्ण विषय फैसले लिए गए।



UP कैबिनेट बैठक इन विषयों पर हुए फैसले:-

•लखनऊ KGMU की कार्यपरिषद में एसएसटी का एक सदस्य व एक सदस्य ओबीसी का चक्रानुक्रम वरिष्ठता क्रम में रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी



•प्रदेश के विभिन्न जनपदों के 1.5 क्यूसेक क्षमता के 62 जनपदों के 1750 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) के प्रस्ताव को मंजूरी,इससे 2 लाख 39 हजार 700 लघु व सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा



•वित्त विभाग- FRBM एक्ट में से संशोधन प्रस्ताव को स्वीकृति



•उच्च शिक्षा विभाग:

•जनपद मुजफ्फरनगर में वेदांता विश्वविद्यालय को आशय पत्र निर्गत किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति



•बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी को प्राधिकार पत्र निर्गत करने को मंजूरी



•के.डी. विश्वविद्यालय मथुरा को प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने को स्वीकृति



•उत्तरप्रदेश सरकार के साथ UK की 'द फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस(FCDO) के सहयोग से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी - चिवनिंग यूपी राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी



•MSME विभाग-

दो पॉलिसी को मंजूरी-

•उत्तरप्रदेश फुटवेयर लेदर, नॉन लेदर विकास नीति 2025 और उत्तरप्रदेश लघु सूक्ष्म मध्यम औद्योगिक स्थान प्रबंधन नीति को स्वीकृति