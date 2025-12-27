Main Menu

बरेली में क्रिसमस महोत्सव बना सौहार्द का संगम, दो दिन तक जश्न में डूबा शहर; आस्था, संस्कृति और भाईचारे के रंग ने रचा इतिहास!

Edited By Purnima Singh,Updated: 27 Dec, 2025 06:30 PM

christmas festival becomes a confluence of harmony in bareilly

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी अलग पहचान बनाने वाला क्रिसमस महोत्सव न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के ज़िलों और उत्तराखंड के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता चला आ रहा है। अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा जी के...

बरेली (जावेद खान ) : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी अलग पहचान बनाने वाला क्रिसमस महोत्सव न सिर्फ बरेली बल्कि आसपास के ज़िलों और उत्तराखंड के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता चला आ रहा है। अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा जी के मार्गदर्शन और मान्यवर फ़ादर रॉयल एन्थनी की कड़ी मेहनत और डाईसेज़ के अन्य फ़ादर्स के परिश्रम से ये क्रिसमस महोत्सव हर वर्ष अपने में नयापन लाता है। 

कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए नृत्य, गायन, नाटक 
दरअसल, जिले में दो दिवसीय क्रिसमस महोत्सव आयोजित किया गया था। जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश प्रदीप कुमार सिंह, बरेली कन्टोन्मेंट बोर्ड की सीईओ डॉ तनु जैन, उमेश गौतम मेयर बरेली और धर्माध्यक्ष कैथोलिक धर्म प्रांत बरेली अति मान्यवर डॉ. इग्नेशियस डिसूजा ने किया था। विद्यालय के प्रधानाचार्य और स्कूल्स ऑफ़ कैथोलिक डाईसेज़ के शिक्षा निदेशक फादर रॉयल एंथोनी के नृत्यनाटिका आशा के तीर्थयात्री और मिरिकिल ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया था। कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने नृत्य, गायन, नाटक प्रस्तुत किए, जो प्रभु यीशु की महिमा, दुनिया भर में शांति आदि पर आधारित थे। 

दूसरे दिन क्रिसमस मिलन और प्रीति भोज का आयोजन 
बता दें कि, क्रिसमस के दूसरे दिन कैंट क्षेत्र स्थित बिशप कॉनराड जूनियर विंग स्थित सेंट अल्फोंसस चर्च प्रांगण में अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा जी की अगुवाई में क्रिसमस मिलन और प्रीति भोज समारोह का आयोजन हुआ। इस समारोह की शुरुआत अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा जी द्वारा भोजन पर प्रभु येशु की आशीष से की गई। इस क्रिसमस मिलन और प्रीतिभोज समारोह में सबको खुला निमंत्रण दिया गया था। बरेली शहर वासियों ने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इसमें भाग लिया। इस क्रिसमस मिलन समारोह में न केवल बरेली वासियों ने बल्कि शहर के गड़मान्य व्यक्तियों ने शिरकत की।

मेयर ने बच्चों के साथ खिचवाई फोटो 
शहर के मेयर डॉ उमेश गौतम इस क्रिसमस मिलन समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने प्रीतिभोज ग्रहण करके प्रभु येशु का आशीष लिया। बरेली शहर के मेयर डॉ उमेश गौतम के पहुंचते ही न सिर्फ बरेली की जनता बल्कि बच्चों में भी उनके साथ फोटो और सेल्फी लेने की होड़ मच गई। वहीं होटल रमाडा इनकोर के ओनर व्यवसायी और समाजसेवी सौरभ मेहरोत्रा ने इस क्रिसमस मिलन समारोह में प्रसाद ग्रहण कर प्रभु येशु का आशीष लिया। 

मदर टेरेसा मेमोरियल स्कूल फ़ॉर विज़ुअल एंड हियरिंग इम्पयरेड चिल्ड्रेन की प्राचार्य सिस्टर रीना जब अपने विशेष बच्चों को लेकर समारोह में पहुंची तो बच्चों ने बिशप डॉ. इग्नेशियस डिसूजा को धन्यवाद दिया और उनके साथ अपने यादगार पल बिताए। बच्चों के साथ बिशप डॉ. इग्नेशियस डिसूजा भी उनमें रम गए और बच्चों को प्रेम और आशीष दिया। वहीं इस क्रिसमस मिलन और प्रीति भोज की पूरी ज़िम्मेदारी फ़ादर रॉयल एन्थनी के कंधों पर रही, जिसे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वे बखूबी निभाते नज़र आए।

हर कोई समारोह का हिस्सा बनकर गौरवान्वित नज़र आया
बता दें कि पुलिस, पत्रकार या फिर कोई अन्य व्यक्ति, हर कोई इस क्रिसमस मिलन समारोह का हिस्सा बनकर गौरवान्वित नज़र आया। वहीं पल्ली प्रोहित फ़ादर स्टेनी डिसिल्वा ने अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाया। जिसके चलते इस क्रिसमस मिलन और प्रीतिभोज समारोह से कोई भी बिना प्रसाद ग्रहण किये नहीं गया। वहीं फ़ादर आईवीन क़रास्ता ने हर एक अतिथि के साथ बैठकर उनके साथ विचार साझा किए और क्रिसमस महोत्सव की सफ़लता के बाद फ़ादर अजित फ्रेंको बच्चों के साथ मस्ती करते भी नज़र आए। इस दौरान अतिथियों ने न केवल प्रीति भोज में भाग लिया बल्कि सेंट अल्फोंसिस गिरजाघर में जाकर प्रभु को नमन किया। 

समारोह में किसी को नहीं हुई कोई परेशानी 
गिरजाघर में किसी अतिथि को कोई परेशानी न हो इसके लिए सहायक पल्ली प्रोहित फ़ादर सचिन मुस्तेदी से डटे रहे। पूरे क्रिसमस मिलन समारोह में खाने की किसी भी स्टॉल पर किसी भी चीज़ की कोई कमी न रहे इस पर फ़ादर वेंसीस की कड़ी निगरानी रही। वहीं दूसरी ओर अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा से आशीष लेने के लिए लोगों की होड़ लग गई। फूलों और गुलदस्तों के साथ अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा का बरेली की जनता ने न केवल आभार व्यक्त किया बल्कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इतने भव्य क्रिसमस मिलन और प्रीति भोज के आयोजन के लिए उनको धन्यवाद दिया।

पंजाब केसरी का व्यक्त किया आभार 
इस क्रिसमस महोत्सव में हर साल की तरह फ़ादर रॉयल एन्थनी की तकनीकी टीम का हिस्सा रहीं शिक्षिका नग़मा को देखते ही बच्चों ने उनको धन्यवाद देने के लिये उनको घेर लिया। बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा और इस समारोह में उपस्थित लोगों-बच्चों ने हर त्योहार पर विशेष कवरेज देने और क्रिसमस पर भी आपसी सौहार्द और भाईचारे को पंजाब केसरी के प्रयासों को सराहा। पंजाब केसरी के संवाददाता को देखते ही बच्चों ने पंजाब केसरी द्वारा उनकी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर टेलीकास्ट करने के लिए पंजाब केसरी का आभार व्यक्त किया और संकेतो से भी धन्यवाद दिया। 

कार्यक्रम में कौन-कौन रहा मौजूद 
जानकारी के लिए बता दें कि, इस समारोह में मेयर डॉ उमेश गौतम, होटल रमाडा इनकोर के ओनर व्यवसायी और समाजसेवी सौरभ मेहरोत्रा, डॉ परमेन्द्र महेश्वरी, डॉ अनीस बेग, रोटेरियन राजा सेठी, वरिष्ठ पत्रकार डॉ पवन सक्सेना, प्रोफेसर चारु मेहरोत्रा आदि ने इस क्रिसमस मिलन समारोह में प्रसाद ग्रहण कर अति मान्यवर बिशप डॉ इग्नीशियस डिसूज़ा से आशीष लिया। इस क्रिसमस मिलन और प्रीति भोज के आयोजन में पल्ली प्रोहित फ़ादर स्टेनी, फ़ादर नॉर्बेट, फ़ादर आईविन, फ़ादर फ्रेन्को, फ़ादर सचिन, फ़ादर वेनिसस, सिस्टर नताल, सिस्टर पॉलीन, सिस्टर थेरेसिया,और सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट की सिस्टर एल्सा व अन्य फ़ादर्स और सिस्टर्स की उपस्थिति रही।

