क्रिसमस पर बजरंग दल ने चर्च के सामने किया हनुमान चालीसा का पाठ, लगाए ‘जय श्रीराम' और ‘हर हर महादेव' के नारे

बरेली: यूपी के बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में क्रिसमस से एक दिन पहले बुधवार शाम को बजरंग दल के सदस्यों ने सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और ‘जय श्रीराम' व ‘हर हर महादेव' के नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चर्च द्वारा आयोजित क्रिसमस महोत्सव के दौरान हिंदू धर्म और समाज को गलत और आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे हिंदू जनभावनाओं को ठेस पहुंची है।

ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद के लगाए नारे

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने "ईसाई मशीनरी मुर्दाबाद" जैसे नारे भी लगाए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। आधे घंटे से भी कम समय तक चले इस विरोध प्रदर्शन के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने नगर के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशुतोष शिवम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले आयोजकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी।

बजरंग दल ने लगाया ये आरोप

ज्ञापन के अनुसार, बजरंग दल ने आरोप लगाया है कि 23 दिसंबर को चर्च में आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्कूलों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ऑडियो-विजुअल शामिल थे, जिनमें कथित तौर पर धर्मांतरण, हिंदू मंदिरों और हिंदू समाज से संबंधित मुद्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। सीओ शिवम ने कहा कि प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन प्राप्त हुआ है ‘‘और मामले की जांच कर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।" सीओ ने यह भी कहा कि किसी को भी कानून-व्यवस्था भंग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

