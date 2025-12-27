Main Menu

  • शेयर मार्केट में डूबे 50 हजार, युवक ने रची लूट की झूठी कहानी, पुलिस ने खोला राज

Edited By Ramkesh,Updated: 27 Dec, 2025 01:33 PM

जिले में बिना मेहनत के जल्दी पैसा कमाने की चाहत एक युवक को भारी पड़ गई। आलापुर थाना क्षेत्र निवासी सचिन ने घरवालों के सवालों से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई।

अम्बेडकर नगर (कार्तिकेय द्विवेदी): जिले में बिना मेहनत के जल्दी पैसा कमाने की चाहत एक युवक को भारी पड़ गई। आलापुर थाना क्षेत्र निवासी सचिन ने घरवालों के सवालों से बचने के लिए लूट की झूठी कहानी गढ़ दी, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई।

जानकारी के अनुसार, सचिन घर से बैंक में जमा करने के लिए 53 हजार रुपये लेकर निकला था। रास्ते में उसने इनमें से 50 हजार रुपये शेयर मार्केट में लगा दिए। शाम तक पता चला कि निवेश किया गया पैसा डूब गया। घर लौटकर रकम न दे पाने की चिंता में उसने खुद के साथ लूट होने की फर्जी कहानी बना ली। सचिन ने पुलिस को बताया कि बाइक सवार तीन अज्ञात बदमाश आए और तमंचा दिखाकर उससे 50 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही आलापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की।

पुलिस को पूछताछ के दौरान युवक की कहानी संदिग्ध लगी। जब जांच आगे बढ़ी और सख्ती से पूछताछ की गई तो सचिन ने सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि 50 हजार रुपये शेयर मार्केट में लगाने के बाद डूब गए थे और घरवालों की डांट से बचने के लिए उसने लूट की झूठी कहानी रच दी। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और लोगों से ऐसी भ्रामक सूचनाएं न देने की अपील की है।

