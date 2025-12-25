क्रिसमस पर मायावती और अखिलेश ने दी बधाई, बसपा सुप्रीमो बोलीं- आपसी प्यार और करुणा का संदेश देने वाले इस पर्व पर सद्भाव,... जरूरी

समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बृहस्पतिवार को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव...

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बृहस्पतिवार को क्रिसमस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक “एक्स” खाते पर क्रिसमस की बधाई का एक पोस्टर साझा किया जिसमें सांता क्लॉज़ को साइकिल (सपा का चुनाव चिह्न) चलाते दिखाया गया है।



इस पोस्ट में यादव ने लिखा “यही दुआ ‘प्रेम, दया और अपनापन' तोहफ़ा बनकर आए हर घर-आँगन!” वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा “देश व दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोगों, ख़ासकर ईसाई समुदाय के सभी लोगों को क्रिसमस त्योहार की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनायें।” उन्होंने कहा “आपसी प्यार और करुणा का संदेश देने वाले इस पर्व के पावन अवसर पर समाज में शान्ति, सदभाव, समानता और सेवा के मूल्यों को मज़बूती से जारी रखने का संकल्प भी ज़रूरी।