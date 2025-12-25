Main Menu

Weather Alert: यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच क्रिसमस, इन जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

25 Dec, 2025

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में पड़ रही कड़ाके की ठंड का सिलसिला अभी भी जारी है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, आज यानी 25 दिसंबर को भी प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है और लोग घने कोहरे के साथ क्रिसमस मनाएंगे। आज पूरे राज्य में घना कोहरा छाया रहेगा और कई जगहों पर दृश्यता बहुत कम हो सकती है। इससे जनजीवन पर काफी असर पड़ने वाला है। 

क्रिसमस पर कोहरे का ऑरेंज अलर्ट
बता दें कि पछुआ हवाओं और घने कोहरे की वजह से कई जिलों में दिन के समय भी ठंड ज्यादा महसूस होगी। कुछ इलाकों में कोल्ड डे जैसी स्थिति बन सकती है, यानी दिन में भी तापमान सामान्य से काफी कम रहेगा। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जगहों पर कोहरा बहुत घना हो सकता है और दृश्यता लगभग शून्य तक पहुंच सकती है।

ऑरेंज अलर्ट वाले जिले...
कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आसपास के इलाके।

येलो अलर्ट वाले जिले...
कुछ अन्य जिलों में सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रतापगढ़, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, कासगंज, अमरोहा, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके।

कोल्ड डे की चेतावनी
कई जिलों में दिन भर सूरज नहीं निकल पाएगा, जिससे तापमान और गिर सकता है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में कोल्ड डे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। जिन जिलों में इसके लिए चेतावनी दी गई है, उनमें कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, कानपुर नगर, रायबरेली और आसपास के इलाके शामिल है।   


 

