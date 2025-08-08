Main Menu

  बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के भाई आसिफ कुरैशी की निर्मम हत्या, फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

08 Aug, 2025

यूपी डेस्क: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के भोगल इलाके में पार्किंग को लेकर हुए विवाद में अभिनेत्री हुमा कुरैशी के एक रिश्तेदार की नुकीले हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस घटना के सिलसिले में दो लोगों को पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि भोगल के चर्च लेन निवासी आसिफ कुरैशी (42) पर बृहस्पतिवार देर रात हुई तीखी बहस के दौरान किसी नुकीली चीज से हमला किया गया, जिससे उनके सीने में गंभीर चोट आई। यह घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गई।

सीसीटीवी फुटेज आया सामने
सीसीटीवी क्लिप में दो लोग आसिफ को घसीटते और उस पर हमला करते दिखते हैं तथा आस-पास के लोग मदद के लिए जोर-जोर से चीख-पुकार मचाते नजर आते हैं। पुलिस के अनुसार, यह घटना रात करीब 10:30 बजे हुई जब आसिफ की अपने घर के सामने एक स्कूटर खड़ा करने को लेकर एक व्यक्ति से बहस हुई। इसने बताया कि झगड़ा इतना बढ गया कि आसिफ पर किसी नुकीले हथियार से कथित तौर पर हमला किया गया, जिससे उनके सीने में गहरा घाव हो गया। इसने बताया कि आसिफ घटनास्थल पर ही बेहोश हो गए और उन्हें एक नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) (हत्या) और 3(5) (साझा मंशा) के तहत हजरत निजामुद्दीन थाने में मामला दर्ज किया गया है।

दो आरोपियों पुलिस ने हिरासत में लिया
पुलिस के अनुसार, आरोपियों की पहचान उज्ज्वल (19) और गौतम (18) के रूप में हुई है तथा दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। वे चर्च लेन पर एक इमारत की दूसरी मंजिल पर रहते हैं, जो मृतक के घर से थोड़ी दूरी पर है। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद दोनों को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा, ‘‘घटनाक्रम और हमले में प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पता लगाने के लिए जांच जारी है।'' पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पत्नी शाहीन आसिफ कुरैशी ने आरोप लगाया कि हत्या पूर्वनियोजित थी और उनके पति पर पहले भी इन्हीं लोगों ने हमला किया था। उन्होंने कहा, ‘‘यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक युवक ने हमारे दरवाजे के पास स्कूटर खड़ा कर दिया जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। जब मेरे पति ने उससे स्कूटर थोड़ा हटाने का अनुरोध किया, तो कथित तौर पर उस युवक ने गालियां देनी शुरू कर दीं।'

स्कूटी पार्किंग को लेकर हुई थी बहस
शाहीन ने बताया कि युवक ने कहा था कि वह स्कूटर हटा देगा, लेकिन वह और लोगों के साथ वापस आया और गालियां देने लगा। उन्होंने कहा, ‘‘उज्ज्वल ने अचानक उनके सीने पर वार कर दिया। वह खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़े। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन मुझे धक्का दे दिया गया। फिर युवकों के साथ रहने वाले कुछ और लोगों ने भी उन पर हमला किया और गालियां दीं।'' शाहीन ने बताया कि पिछले साल नवंबर में भी इन्हीं लोगों ने उनके पति पर हमला किया था। उन्होंने कहा, ‘‘वे उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बात का बतंगड़ बना दिया। अगर बात सिर्फ़ स्कूटर की होती, तो वे उसे हटा सकते थे। लेकिन उन्होंने किसी नुकीली चीज़ से उनके सीने पर वार किया। यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं था। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया।'' शाहीन ने बताया कि उनके पति मांस आपूर्तिकर्ता थे और हत्या में शामिल लोगों या उनके परिवार से बहुत कम बातचीत करते थे। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘हमने उनसे कभी बात नहीं की। हम मोहल्ले में अपने ही समूह में बैठते थे। उन्होंने बिना किसी वजह के उनके साथ दुश्मन जैसा बर्ताव किया।

अभिनेत्री हुमा कुरैशी के पिता बोले- ‘हत्या के समय कोई नहीं था घर पर  
शाहीन ने यह भी बताया कि हमले के बाद उन्होंने तुरंत अपने एक रिश्तेदार को फोन किया और आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसिफ के रिश्तेदार और अभिनेत्री हुमा कुरैशी के पिता सलीम कुरैशी ने बताया कि जब उन्हें यह फोन आया, तब वह अपने घर पर थे। उन्होंने कहा, ‘‘आसिफ ने लड़के से बस इतना कहा था कि स्कूटर थोड़ा आगे बढ़ा लें ताकि दरवाजा अवरुद्ध न हो। लेकिन उन्होंने इसे अहंकार का मामला बना लिया और उसकी हत्या कर दी।'

 मृतक रेस्तरां में मांस की आपूर्ति करता था
 सलीम ने आसिफ को एक सीधा-सादा और मेहनती इंसान बताते हुए कहा कि आसिफ रेस्तरां में मांस की आपूर्ति करता था। उन्होंने कहा, ‘‘हत्या के समय कोई नहीं आया। पुलिस बाद में आई और जांच शुरू की।'' सलीम ने इसे एक मामूली बात पर हुआ जघन्य अपराध बताया। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक छोटी सी बात पर हुई हत्या है। यह दर्शाता है कि हमारे समाज में लोग कितने असहिष्णु हो गए हैं। लोग छोटी-छोटी बातों पर मारे जा रहे हैं।"

 पीड़ित परिवार की मांग- आरोपियों को मिले कड़ी सजा
 उन्होंने कहा कि आरोपियों को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस ने कहा कि वह सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय निवासियों से बातचीत करके घटना की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पड़ोसियों व परिवार के सदस्यों से पूछताछ की। इस संबंध में एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘दोनों परिवारों के बीच पुरानी दुश्मनी के दावों की पुष्टि करने और हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
 

