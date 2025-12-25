‘नमो भारत’ ट्रेन में S#X करने वाले कपल पर FIR, गिरफ्तारी के डर से लड़की ने की सुसाइड की कोशिश!

गाजियाबाद: नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के सिलसिले में गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। वायरल सीसीटीवी फुटेज..

गाजियाबाद: नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के सिलसिले में गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बताया कि वायरल सीसीटीवी फुटेज 24 नवंबर को दुहाई से मुरादनगर स्टेशन तक की यात्रा के दौरान का है, जिसमें दुहाई स्थित एक संस्थान के छात्र और छात्रा आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं और पास की सीट खाली हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर अब इस बात की अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है।

अब जानिए पूरी सच्चाई

बता दें कि सोशल मीडिया पर अब इस बात की अफवाह फैलाई जा रही है कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है। लोगों में लगातर चर्चा हो रही है कि वीडियो वायरल होने के बाद लड़की और उसका परिवार दिखाई नहीं दे रहा। लोग कह रहे है कि वीडियो में जो लड़की दिखाई दे रही है उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, यह सिर्फ एक अफवाह है। लोग सिर्फ इस बात की अफवाह फैला रहे है कि लड़की ने सुसाइड कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने भी इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है।

मामले में की जा रही जांच

सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। मुख्य सुरक्षा अधिकारी दुष्यंत कुमार ने ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि ऋषभ कुमार ने ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग करते हुए अपने मोबाइल फोन से अवैध तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे कथित रूप से नमो भारत सेवा की छवि खराब हुई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद ऋषभ कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे छात्र और छात्रा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और मामले की जांच की जा रही है।