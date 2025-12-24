रैपिड रेल में Couple का खुलेआम S#X करते वीडियो वायरल! शर्म से झुक जाएंगी आंखें, गाजियाबाद में दोनों पर FIR

नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के सिलसिले में गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि वायरल सीसीटीवी फुटेज 24 नवंबर को दुहाई से मुरादनगर स्टेशन तक की...

गाजियाबाद : नमो भारत ट्रेन में अश्लील हरकत का वीडियो वायरल होने के सिलसिले में गाजियाबाद के मुरादनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि वायरल सीसीटीवी फुटेज 24 नवंबर को दुहाई से मुरादनगर स्टेशन तक की यात्रा के दौरान का है। जिसमें दुहाई स्थित एक संस्थान के छात्र और छात्रा आपत्तिजनक हरकतें करते दिखाई दे रहे हैं और पास की सीट खाली हैं। उसने बताया कि सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की।



मुख्य सुरक्षा अधिकारी दुष्यंत कुमार ने ट्रेन ऑपरेटर ऋषभ कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए शिकायत दी है। शिकायत में कहा गया है कि ऋषभ कुमार ने ट्रेन के सीसीटीवी फुटेज का दुरुपयोग करते हुए अपने मोबाइल फोन से अवैध तरीके से वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सार्वजनिक कर दिया, जिससे कथित रूप से नमो भारत सेवा की छवि खराब हुई है। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद ऋषभ कुमार को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस उपायुक्त (ग्रामीण) सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे छात्र और छात्रा को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है और मामले की जांच की जा रही है। \

यह भी पढ़ें : 'ये बांग्लादेश नहीं, हिंदुस्तान है', UP में गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने तोड़ डाली मजार, जमकर बरसाए हथौड़े; Video Viral

Fatehpur News : फतेहपुर जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में एक पुरानी मजार पर तोड़फोड़ के मामले में बजरंग दल के एक पदाधिकारी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि नरेंद्र हिंदू के नेतृत्व में बजरंग दल के कथित कार्यकर्ताओं का एक समूह मंगलवार शाम हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव में स्थित मजार पर इकट्ठा हुआ और हथौड़ों व लाठियों से उसमें तोड़फोड़ की। माना जाता है कि यह मजार कई दशक पुरानी है .... पढ़ें पूरी खबर ......