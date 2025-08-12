गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है: शिवपाल यादव

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई और दोनों ने एक-दूसरे की...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता शिवपाल सिंह यादव के बीच मंगलवार को सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई और दोनों ने एक-दूसरे की पार्टियों पर अपराधियों को पनाह देने का आरोप लगाया। मौर्य ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर आरोप लगाया, ‘‘गुंडे, माफिया और दंगाई-सबके सब सैफई परिवार के भाई।'' हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया।





गुंडे, माफिया और दंगाई - सबके सब सैफ़ई परिवार के भाई। — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) August 12, 2025

शिवपाल यादव ने किया पलटवार

इस पर पलटवार करते हुए सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने ‘एक्स' पर पोस्ट कर कहा, ‘‘केशव जी, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, यह उत्तर प्रदेश की जनता भली-भांति जानती है।'' उन्होंने कहा, ‘‘बुलडोजर से कानून का गला घोंटने वाले, किसानों पर लाठियां बरसाने वाले, किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई' हैं।'' यादव ने कहा, ‘‘सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए… आपके ‘परिवार' ने क्या दिया? नफरत, महंगाई और जंगलराज।''



