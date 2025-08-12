गुंडे, माफिया और दंगाई - सबके सब सैफई परिवार के भाई-  डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमलावार है इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार पर एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर जुबानी हमलावार है इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार पर एक्स पर पोस्ट कर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि "गुंडे, माफिया और दंगाई - सबके सब सैफई परिवार के भाई" है।



दरअसल, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अखिलेश यादव के विरोध प्रदर्शन किया। इसे लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सत्ता के लंबे वियोग ने इनकी छटपटाहट को बढ़ा दी है मौर्य ने कहा कि दोनों नेताओं पर अब जनता भरोसा नहीं करती हैं क्योंकि ये दोनों राजतंत्र के प्रतीक है, ये लोग लंबे समय तक सत्ता भोगते रहे हैं बुलेट से बैलेट पर कब्जा करने का सपा का इतिहास काला रहा है उस समय को याद करके आज भी जनता को डर लगता है।



इस बयान को अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि केशवजी गुंडे, माफिया और दंगाई कौन हैं, यह यूपी की जनता भली-भांति जानती है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बुलडोज़र से कानून का गला घोंटने वाले, •किसानों पर लाठियां बरसाने वाले,किसानों की जमीन पर कब्जा करने वाले, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के संरक्षक, ये सब आपके आंगन के ‘भाई’ हैं। शिवपाल ने कहा कि सैफई परिवार ने तो अस्पताल, स्टेडियम, नौकरियां और विश्वविद्यालय दिए…आपके ‘परिवार’ ने क्या दिया? नफ़रत, महंगाई और जंगलराज!

