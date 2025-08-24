पत्नी से की मारपीट, फिर पेट्रोल डालकर लगाई आग...बेटा बोला- 'पापा ने मम्मा को लाइटर से जलाया'

नोएडा: यूपी के नोएडा में महिला के साथ मारपीट कर उसे कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी पति

नोएडा: यूपी के नोएडा में महिला के साथ मारपीट कर उसे कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में आरोपी पति को शनिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया जबकि ससुराल पक्ष के अन्य आरोपी फरार हैं।

'पापा ने मम्मा को लाइटर से जलाया'

पुलिस ने बताया कि थाना कासना क्षेत्र के सिरसा गांव में महिला की आग से जलने की वजह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस मामले में वांछित तीन अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। वहीं, इस मामले को लेकर आज समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष मोहित नागर कासना थाने पर विरोध-प्रदर्शन करने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने समझा बूझकर लौटा दिया। मृतका की बहन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया और कहा कि अगर दो दिनों के भीतर सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो थाने पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। एक अन्य वीडियो में मृतका के पुत्र को यह करते हुए सुना जा सकता है कि उसके पापा ने मम्मा को लाइटर से जलाया।



इन धाराओं में केस दर्ज

अपर पुलिस उपायुक्त (जोन तृतीय) सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 21 अगस्त की रात्रि को ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल से कासना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सिरसा गांव की रहने वाली निक्की (28) को जलने की वजह से अस्पताल लाया गया है, जिसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। महिला की अस्पताल जाते समय मौत हो गई। इस मामले में मृतका की बड़ी बहन कंचन ने उसके पति विपिन, जेठ रोहित, सास दया तथा ससुर सतबीर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) (हत्या), धारा 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है।

घटना से जुड़ी कई वीडियो वायरल

घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार शाम को आरोपी पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इस घटना से जुड़ी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वीडियो को साझा करते हुए इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।