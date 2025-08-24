Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking


  • मासूम बेटे को सीने से लगाया, उफनती गंगा में कूदा BSF जवान...पत्नी पहले दे चुकी थी जान

मासूम बेटे को सीने से लगाया, उफनती गंगा में कूदा BSF जवान...पत्नी पहले दे चुकी थी जान

Edited By Imran,Updated: 24 Aug, 2025 12:54 PM

a horrific end to a love story in bijnor

दिल को दहला देने वाली यह खबर जनपद बिजनौर की है, वहां BSF के एक जवान ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही यह नजारा राहगीरों ने देखा तो उन्होंने फौरन ही शोर मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी और SDRF की...

बिजनौर ( गौरव वर्मा ): दिल को दहला देने वाली यह खबर जनपद बिजनौर की है, वहां BSF के एक जवान ने अपने डेढ़ साल के मासूम बेटे को गोद में लेकर गंगा नदी में छलांग लगा दी। जैसे ही यह नजारा राहगीरों ने देखा तो उन्होंने फौरन ही शोर मचा दिया। सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। जिसके बाद चले सर्च ऑपरेशन में गोताखोर करीब 5 घंटे तक नदी में बाप-बेटे की तलाश करते रहे। हालांकि अभी तक उनका कोई पता नहीं चल सका।

इस खौफनाक घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें जवान दोपहर करीब 2 बजे अपने बेटे प्रणव के साथ बैराज पर जाते दिख रहा है। पहले वह बेटे को पैदल लेकर जाता है। बैराज के गेट नंबर 17 के पास पहुंचते ही वह बेटे को गोद में उठाता है और नदी में छलांग लगा देता है। वो 2 बिजनौर की इस खौफनाक घटना के बारे में जिस किसी ने भी सुना उसके होश उड़ गए इस खौफनाक और गामजदा खबर की एक और सच्चाई भी है जो इस दर्दभरी खबर की वजह है। दरअसल इससे पहले 19 अगस्त को  BSF जवान की पत्नी मनीषा ठाकुर ने भी बैराज के गेट नंबर 17 से ही छलांग लगाई थी। कूदने का समय भी लगभग सेम ही था। 4 दिन से उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला है।

5 साल पहले की थी लव मैरिज
नजीबाबाद के वेदविहार कॉलोनी में बीएसएफ जवान राहुल पत्नी मनीषा ठाकुर और बेटे प्रणव के साथ रहते थे। राहुल अहमदाबाद में तैनात थे। 5 साल पहले राहुल ने मनीषा से लव मैरिज की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक था। साढ़े तीन साल बाद बेटे प्रणव डेढ़ साल का जन्म हुआ। कुछ दिन पहले ही राहुल छुट्टी पर घर आए थे। 19 अगस्त मंगलवार को राहुल का मनीषा से किसी बात को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में मनीषा बोली- मैं बैराज से कूद कर जान दे दूंगी। इतना कहकर वह घर ने निकल गईं। पति भी उनके पीछे-पीछे निकला। उनको आस-पास ढूंढा, लेकिन कहीं पता नहीं चला।

सीसीटीवी में खुला राज
घर से 45 किमी दूर गंगा बैराज पर पहुंचे तो देखा गेट नम्बर 17 के सामने मनीषा की चप्पल पड़ी थी। पति ने बैराज पर लगा सीसीटीवी चेक किया तो मनीषा गंगा में कूदते दिखी  चार दिन से मनीषा की तलाश चल रही थी। SDRF की टीम तलाश कर रही है। शनिवार दोपहर राहुल बेटे को दवा दिलाने बिजनौर अस्पताल आए थे। दवा लेने के बाद वह सीधे बैराज पहुंचे। गेट पर किराए की कार खड़ी कर दी और बेटे को गोद में लेकर बैराज की तरफ गए। दोपहर करीब 2 बजे बैराज पार करके मुजफ्फरनगर की पुलिस चौकी गए और दरोगा से पत्नी के बारे में पूछा। वहां से लौटते वक्त गेट नंबर 17 से बेटे संग गंगा में छलांग लगा दी। मोबाइल फोन उसने पुल पर ही छोड़ दिया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!