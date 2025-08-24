Main Menu

हिस्ट्रीशीटर की कार से एक्सीडेंट में घायल पुलिसकर्मी विपिन सिंह की मौत, कार चालक विनीत गिरफ्तार, भाई बोला- 'ये हिट एंड रन नहीं बल्कि हत्या है'

policeman vipin singh injured in an accident with a history sheeter

मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक सिपाही को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। 34 घंटे तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार तड़के सिपाही की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज...

गाजियाबाद: मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस-वे पर तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक सिपाही को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वह हवा में उछलकर करीब 100 मीटर दूर जा गिरा। 34 घंटे तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद रविवार तड़के सिपाही की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।

हादसा कैसे हुआ?
घटना 22 अगस्त की शाम करीब 6:15 बजे विजय नगर थाना क्षेत्र की है। ट्रैफिक सिपाही विपिन कुमार (31) एक्सप्रेस-वे पर ड्यूटी कर रहे थे। अचानक तेज रफ्तार अर्टिगा कार (UP14GS9138) तीसरी लेन से मुड़ते हुए सीधे विपिन से टकराई। कार की रफ्तार लगभग 130 किमी/घंटा थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि विपिन बोनट से उछलते हुए हवा में करीब 10 फीट ऊपर उठे और 100 मीटर दूर जा गिरे। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। पुलिस ने घायल को मणिपाल अस्पताल पहुंचाया, जहां रविवार सुबह पौने 4 बजे उनकी मौत हो गई।

आरोपी हिस्ट्रीशीटर निकला
पुलिस जांच में पता चला कि कार विनीत नाम के युवक चला रहा था। वह हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ मारपीट व चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। वारदात के वक्त वह नशे में था। गाड़ी उसके भाई सुमित के नाम पर है, जिसे हाल ही में खरीदा गया था। दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

परिवार का आरोप जानबूझकर हत्या
मृतक सिपाही के भाई अक्षय कुमार ने थाने में दी तहरीर में कहा कि आरोपी ने उनके भाई को जान से मारने की नीयत से गाड़ी चढ़ाई। उन्होंने इसे हिट एंड रन नहीं बल्कि हत्या बताया है। आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराने की मांग की है।

पुलिस की जांच
एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक सच्चिदानंद ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से साफ है कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सीधी हत्या का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। एसओ मधुबन बापूधाम अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी विनीत हिस्ट्रीशीटर है और उसके पिता व चाचा के खिलाफ भी कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं सिपाही और आरोपी के बीच पुराना विवाद तो नहीं था।

शहीद सिपाही
कॉन्स्टेबल विपिन कुमार 2016 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। उनकी शादी 2015 में हुई थी। परिवार बुलंदशहर के खुर्जा में रहता है। उनके तीन बच्चे हैं—8 साल के जुड़वां बेटा-बेटी और 5 साल का एक बेटा।



 

